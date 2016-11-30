Besicilere özel kampanya

VakıfBank ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) arasında imzalanan protokol ile birliğe üye üreticilere indirimli faiz oranıyla esnek vadeli işletme kredisi kullandırılacak.

Banka açıklamasına göre, VakıfBank,TÜKETBİR ile imzaladığı protokol kapsamında besicilik faaliyeti bulunan üreticilere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Birlik üyeleri, kampanya kapsamında krediye kolay ve uygun şartlarda kavuşabilecek; üreticilerin işletme ihtiyaçları 18 aya varan esnek vadede indirimli faiz oranı ve düşük masraflı kampanya kredisi ile karşılanacak.

Protokol kapsamında üreticiler, Kurban Bayramı veya besi süresine göre değişen vadelerde kredi kullanabiliyor. Birlik üyesi üreticilerin ithal veya yurt içi besi hayvanı, yem ve ilaç alımı gibi tüm işletme ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanacağı kampanyada kredi üst limiti bulunmuyor.

VakıfBank, kampanya kapsamında üreticilere TarımKart avantajlarını da sunuyor. TarımKart sahibi üreticiler yem, akaryakıt, gübre, zirai ilaç, fide, tohum, veterinerlik hizmeti gibi tarımsal girdi alımında VakıfBank tarım üye iş yerlerinde 6 aya kadar faizsiz alışveriş imkanından yararlanabiliyor. VakıfBank TarımKart sahibi üreticiler tüm banka ATM’lerinden de kredi çekebiliyor. VakıfBank’ın üreticilere sunduğu önemli diğer bir ayrıcalık ise kart limiti üzerinden yıllık kredi tahsis ücreti alınmaması olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, tarım sektörünün Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çelebi, “Sektörün ihtiyaçlarına çözüm bulmak için durmadan çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük birliklerinden TÜKETBİR ile üreticilerimiz lehine önemli bir iş birliği yaptık. Birlik üyesi üreticiler besi sürelerine göre 18 aya varan esnek vadelerde indirimli faiz oranımızla işletme kredisi kullanabilecek, TarımKart ile faizsiz alışveriş imkanından da yararlanacak.” ifadelerini kullandı.

TÜKETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç da üreticilerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların gün geçtikçe ortadan kalktığını belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

“Üretimin artması, kalitenin ve işletme standartlarının yükselmesi için üreticilerin finansmana kolay ve uygun şartlarda ulaşması lazım. VakıfBank ile imzaladığımız protokol üyelerimize cazip şartlar sunuyor. Üreticiye uygun şartlarda kredi veren banka sayısının artması bizi mutlu ediyor.”

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