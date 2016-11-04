Besiciler Kuşadası’nda sorunlarını konuştu

AYDIN’ın Kuşadası İlçesi’nde düzenlenen Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı’nda, sektör temsilcileri bir kez daha bir araya gelip, sorunlarını masaya yatırdı.

Efes Kongre Merkezi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan 3’üncü Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı’nda sektördeki ‘yenileşim’ konusu ele alındı. Düzenlenen oturumlarda süt ve etteki sıkıntılara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Sektör temsilcileri özellikle mevzuatta sadeleşme, ithal büyükbaş havyanda karantina için 60 baş sınırının düşürülmesi ve sütün pazarlanmasında tek yetki konularını gündeme getirdi.

Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, özellikle mevzuat yüzünden birçok işletmenin ruhsat sorunu yaşadığını söyledi. İki dönem belediye başkanlığı yaptığını, oda yönetiminde yer aldığını ve bu nedenle de üreticinin karşısına çıkan mevzuat karmaşasıyla ilgili tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Posacı, “Benim bile kendi damım için ruhsatım yok. Bu sektörün önünün açılması için mevzuatın sadeleştirilmesi gerekiyor” dedi.

‘MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DARBE GİRİŞİMİNE TAKILDI’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ise talebin çok yerinde olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bakanımız göreve başladığında bu konu gündeme geldi. Mevzuat altyapılarını hazırladık. Bir ahır ruhsatı almak için 15, 16 yerden belge gerekiyor. Biz bir nüfus cüzdanıyla bu işi alabilmeyi öngören bir taslak hazırladık. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine takıldı. Çok kısa süre içinde eminim meclisin önüne gelecek ve mevzuat sorunu ortadan kalkacak.”

KARANTİNADA SAYI DÜŞSÜN

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen ise Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen büyükbaş hayvanlara yönelik işletmelerin bünyesindeki karantina uygulama belgesi için sınırın 60 baş hayvandan 20 başa düşürülmesini istedi. Bilgen, “İthalatta 60 baş ya da üzeri durumlarda karantina uygunluk belgesi için işlemler, işletmelerin bünyesinde gerçekleşiyor. Ancak aile işletmelerini korumak için bu sınırın 20 başa çekilmesi gerekiyor” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Demirok, bu talebi de değerlendirmeye alacaklarını belirtti.

‘SÜT ÜRETİCİSİ ZOR DURUMDA’

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise karşılarındaki en büyük sorunun sütteki fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Keskin şunları söyledi:

“Üreticiler zor durumda. 2.5 yıldır süt fiyatları yükselmedi, ancak üretim maliyetlerimiz sürekli artıyor. Enflasyon oranında artış bekliyoruz. Tüm bunların ışığında bizlere de görevler düşüyor. Süt kalitesinin artırılması ve pazarlanması en önemli konu. Herkes kendi başına pazarlama yapmamalı. Bakanlık bize yetki versin, böylece ülkemiz de üretimiz de kazansın.”

Ulusal Süt Zirvesi’nin ilk gün oturumları sonunda katılımcılara plaket verildi.

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