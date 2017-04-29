Beş yıllık hasrete son verdik

Ankaragücü’nün Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kulüp Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ile birlikte basın toplantısı düzenledi

Ankaragücü Beşevler Tesislerinde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda gazeteci katıldı Taşdemir, bir yıllık sezonda yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Sezon başında, Ankaragücü kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bire bir görüştüklerini anlatan Taşdemir, “Yapılan bu görüşmemizde sezon demlendirmelerinde bulunduk.

Uyumlu ve bütünleşerek kollarımızı sıvayarak elimizde ki, mevcut ekibimizle de yola koyulduk. Çok zorluklarla karşı karşıya kalmamıza karşın, başta başkanımız, yönetimimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızın da olağanüstü destekleriyle arzuladığımız şampiyonluğu hak ettik.

Bütün bu zorlukların yaşanacağını bildiğim halde tarihi Ankaragücü ile bir bütün olup, sezonu da şampiyon olarak tamamladık. Böyle anlamlı günümüzde Ankara basınının da katkılarının olması bizlere güç verdiği inkâr edilemez.

Bütün bu koşullarda başarıyı elde ettik. Bundan da çok mutluyuz diyen İsmet Taşdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bana güvenip, Ankaragücü futbol takımına getiren ve laik gören Sayın: Mehmet Yiğiner ve yönetimine, Ankara basınına ve fedakâr taraftarlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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