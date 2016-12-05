Beş Cephede birden Savaşmak veya Yalnız Adam

Türk tarihinde asırların kazanımı olarak nesillerden nesillere aktarılan bazı temel davranış modelleri bulunmaktaydı. Savaşlarda “Hilal” taktiğini uygulamak; iki ayrı düşmanla aynı anda savaşmamak bunların en önemlileri idi.

1040’lardan beri Türk’ün yönü her zaman batıya doğru olmuştur. 1071 bu yürüyüşün kutlu bir adımıdır. Avrupa devletleri Bizans İmparatorluğu’nun ortadan kalkmaması için büyük çaba harcadılar. Kudüs, İznik Hrıstiyan dünyasını ayağa kaldırmak için kullanılan dinî simgelerdi. Esas amaç Bizans’ı ileri bir karakol olarak ayakta tutmaktı.

Osmanlı, çoğu uluslararası tüccar olarak çalışan casusları vasıtasıyla bütün Avrupa hakkında rapor alıyor ve dengeleri iyi gözetiyordu. İstanbul’u aldığı zaman Ortodoks Patriği’ne bütün dini yetkilerini verdi. Roma’daki Katolik Papa’ya karşı Ortodoksları destekledi. Avusturya ile savaşan Fransa’ya özel kapitülasyonlar verdi. Fransa’yı Avusturya’ya karşı destekledi.

Avrupa devletleri de İran’la iş birliği yaparak İran’ı Osmanlı’ya karşı kullanma yolunu tuttular. Çoğu zaman gerekli anlaşmaları da sağladılar. İşbirliği formülü çok basitti: “Biz batıdan saldıralım; siz doğudan saldırın ve şu Osmanlı’nın işini bitirelim”. Gel gör ki bütün bu antlaşmaların, bütün bu taktiklerin Osmanlı farkındaydı. Bu yüzden İran’a gönderdiği elçilerle İran şahına ve İran devlet adamlarına her seferinde birer servet gönderdi. Tabii ki adı “hediye” idi, “pişkeş” idi. Bugün kullandığımız “peşkeş çekmek” sözü buradan kaldı.

Osmanlı Avrupa’ya savaşa gideceği zaman doğu sınırlarını emniyete almak için İran’a akıl almaz hediyeler gönderiyordu. İran üzerine sefere çıkacaksa da Avrupa devletlerine hediyeler gönderiyor, tavizler veriyordu.

Bugün Türk’ün bu değişmez taktiği sanki unutulmuş gibi. 42 yıldan beri başımızda bir PKK belası var. 22 Temmuz 2015’te PKK Barış Görüşmelerini bitirerek fiili saldırıya başladı. Türkiye Cumhuriyeti bu saldırıya gereken cevabı vermeye mecbur kaldı. Aynı günlerde Suriye’deki İŞİD PKK’ya karşı canlı bomba saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Bu hareket kısa sürede Türk güvenlik kuvvetlerini de kapsamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti PKK yanında aynı anda İŞİD’e karşı da savaş açtı. Suriye’de diktatör Beşar Esed, Suriye Türkmenlerini hedef alınca Türkiye’nin de resmen düşmanı oldu. Esed’i destekleyen Rusya ile düşman olmamız kaçınılmazdı ve Rusya da düşmanımız oldu.

ABD yıllardan beri ikiyüzlü bir siyaset sergiliyordu. Hem Türkiye’ye “stratejik ortak” diyor hem de Türkiye’ye karşı terör estiren PKK uzantısı YPG’yi destekliyordu. Suriye’nin kuzeyinde PYG kontrolünde bir “terör koridoru” açmak ve bu koridorun kontrolünü PKK/ YPG’ye vermek istiyordu. Fırat’ın doğusuna PYG güçlerinin girmesini ve “terör koridoru” açılmasını önlemek için “Fırat Kalkanı” harekatı başlatıldı. ABD ile ilişkiler gerildikçe gerildi.

Almanya, 1850’lerden beri Ortadoğu’da söz sahibi olmak ister. Bir Alman vatandaşının bile bulunmadığı Musul’da konsoloshane açar. İngiltere’nin ve Fransa’nın at oynattığı topraklarda bulunmamayı bir eksiklik olarak görür. Türkiye’ye karşı kim cephe açmışsa onun yanında yer almayı görev sayar. Amiralliğini yaptığı AB gemisinde de Türkiye’yi dize getirmek çabası eski taktiklerinin bir gereği.

Şimdi Türkiye’nin ekonomisinin düzelmeye başlaması, Avrupa’ya otomobil ihraç etmesi vs. hep bu dostlarımız! için endişe konusudur. Daha önce “Ermeni Hakları” diye ortaya atılanlar şimdi “Kürt” hakları korosuna başladılar.

Bir devlet, hem de milli gelirinin büyük kısmını doğalgaz ve petrole harcamak zorunda kalan, dışa bağımlı bir devlet. Şimdi karşısında üç uluslararası terör örgütü, 5 dünya gücü devlet.

Peki, dostumuz kim? Şanghay Beşlisi mi? Rusya mı? İran mı?

Türkiye, tezinde ne kadar haklı olursa olsun, çok bir önemi yok. Çünkü sadece haklı olmak yetmiyor. Daha akıllı, daha politik davranmak zorundayız. Evet, “terörle, ihtilal girişimleri ile dize getiremediler, şimdi ekonomik yollardan dize getirmeye çalışıyorlar”. Dolar’ın 3,51’e yükselmesine engel olamadık. Merkez Bankası döviz satmadı. Şimdi devletin en yetkili makamları vatandaşların döviz satmasını istiyor. Doğru, vatandaş elindeki dövizi satsın, hepimiz satalım. Bu dövizdeki artışı bir ölçüde frenleyecektir. Ama devletin de bir şeyler yapması gerekir. Bunun başında düşmanların sayısını azaltmak gelmektedir.

Dışişleri temsilciliklerimizin büyükelçilik duvarlarının dışına çıkarak daha aktif olmalarını beklemek sanırım halkımızın ortak beklentisi. Bir de dış ilişkilerde tepkinin dozunu Dışişleri Bakanı’nın ayarlaması belki daha diplomatik olur. “Topunuz birden gelin” çıkışı belki yurt içinde güzel yankılanıyor. Ama İngilizceye çevrildiğinde AB’de ve ABD’de nasıl anlaşılıyor onu da bir tartmak lazım.

Türk’ün yüzlerce yıllık taktiklerine saygı göstermek ve üç-beş ayrı cephede savaştan kaçınmak Türk Milleti’nin yararına olacaktır. Bir millet, bir bayrak, bir düşman.

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