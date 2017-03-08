Süper Lig’in 23. haftasında Akhisar Belediyespor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Ümit Özat, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özat, Süper Lig’de ilk golü atmanın önemine dikkat çekerek ” Yenince konuşmalar klasik oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu ligde ilk golü atmak büyük avantaj ama buna rağmen 5-0, 6-0 bitecek bir maçtı.

Çok da iyi oynadığımızı söyleyemem ancak girmiş olduğumuz çok pozisyonlar var” dedi. Karşılaşmada futbolcularının iyi mücadele ettiğini ifade eden Özat, ” Bir, iki oynamayan arkadaşa şans verdik. Kazandık mutluyuz.

Eğer hedef alt sıralardan kurtulmaksa, eksik maçımızı kazandığımızda yukarı sıralarda olduğumuzu düşünmemek elde değil. Çaykur Rize’den 9 puan, 16. sırada Rize olduğu için ondan dolayı söylüyorum, onları hedef aldığımızdan değil. Eğer hedef yukarıysa 6. ile de 1 maç eksik 6 puan var, 7. ile 1 maç eksik 3 puan var.

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oyun sergilediler, takım savunmasını da çok iyi yaptılar. Kulübün önünde 12 maç var. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bir hafta kazanıyoruz bir hafta kaybediyoruz. Futbol bu, yeniyorsunuz huzurunuz olmuyor, yeniliyorsunuz huzurunuz olmuyor” diye konuştu.

Ligde, Beşiktaş ve Başakşehir’den sonra en az gol yiyen ancak en az da gol atan takım olduklarını dile getiren Özat, savunmanın çalışılabilir ve öğretilebilir olduğunu buna karşın hücumun çalışılabilir değil yüksek yetenek gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Başkent ekibinin, kendisi göreve başladıktan sonra iç sahada yenilmezliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Özat, “Beraberliğe de mutlu olurdum. Ben matematik insanıyım. Bir puan önemli. Azı olmayan çoğu bulamaz.” değerlendirmesini yaptı.

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