Benim için al diyorsun adresinde teslim alıyorsun

Yurt dışında yaşayanların Türkiye’den alışveriş yapmaları artık çok kolay. Alışverişin küçüğü, büyüğü olmaz diyerek sizin için alışveriş yapıp bulunduğunuz ülkede paketinizi elden teslim eden Yollando.com, kurduğu sistem sayesinde ülkenin tanıtımını yapmasının dışında aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Yollando.com nedir ve neden kurulmuştur?

GÜVENKAYA:Yollando.com kendi üyelerine Türkiye’de bir posta adresi veriyor. Bu adresi yurtdışında yaşayanlar Türkiye’den alışveriş yaparken teslimat adresi olarak kullanabiliyorlar. Biz daha sonra Yollando adresine ulaşan paketleri müşterimizin isteği doğrultusunda yurtdışına yönlendiriyoruz. Amerika‘dan gelen bu modele kısaca “paket yönlendirme servisi” diyebiliriz. Biz bu servisi Türkiye’den alışverişi kolaylaştırmak ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamak için başlattık.

DHL, Fedex, UPS gibi şirketlere rakip olarakmı kurdunuz Yollando.com servisini?

GÜVENKAYA: Biz bahsettiğiniz şirketler ve başka büyük şirketlerle yakın bir çalışma içindeyiz. Zaten bizim gönderilerimizin çoğunu onlar taşıyor. Onlar projemizin potansiyeline inanarak en üst yöneticileri tarafından ilgi gösterdiler bize. Daima iyi niyet ile destek oldular. Projemiz ile onlardan müşteri kapmıyoruz aksine 2017 ve gelecek yıllarda yurtdışı gönderi rakamlarına bir katkı sağlayıp beraber büyümek istiyoruz.

Taşımacılık sektöründe özellikle start up şirketi olarak güveni sağlamak pek kolay olmasa gerek. Gönderi yapanlar ürünlerin sağlam bir şekilde alıcıya ulaşmasını isterler. Bugüne kadar yaptığınız gönderilerde sorun veya hatalar ile karşılaştınız mı?

GÜVENKAYA : Çalışılan her yerde hata yapılır. Biz bir hata veya herhangi bir sorun ile karşılaştığımızda müşteriye karşı “uncomplicated” yani müşteri için kolay, karışıklıktan, zorluklardan uzak davranmayı prensip edindik. Bugüne kadar bu konuda positif feedback’ler aldık ve bu bizi mutlu ediyor. Güven konusuna gelince zaten dev şirketler ile çalıştığımız için pek sorun olmuyor. Zaman ile bizleri tanıyıp daha da güvenecekler inşallah.

Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir?

GÜVENKAYA: Yollando’nun en temel prensiplerinden biri müşteri odaklı çalışmaktır. Müşterilerimizi mutlu edecek bir hizmeti nasıl sunabiliriz diye düşünerek ilerleriz. Örneğin biz gereksiz büyük paketlerde olan ürünleri çıkarıp daha küçük ve hesaplı kolilerin içine koyuyoruz veya farklı günlerde ve farklı göndericilerden gelen ürünleri birleştirip tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Bunu yaparken taşımacılık sektöründe var olan bir standart’ı da değiştirdik. Bireysel müşterilerimize özellikle düşük kilolarda kurumsal şirketlere verilen fiyatları sağladık. Bunu yapmamızın nedeni Yurtdışında yaşayan insanlar artık Türkiye’den tek bir kot veya tek bir t-shirt sipariş verebilsin ve bu sipariş hızlı, uygun ve güvenli bir şekilde kapısına kadar gelsin.

Sayfanızda gördüğümüz benim için al servisi nedir?

GÜVENKAYA: Benim İçin al servisimizi kullanan müşterilerimiz bize istediği ürünün linkini yolluyorlar ve biz müşterimiz için o alışverişi yapıp dilediği ülkeye gönderiyoruz. Bu servisi neden kullanıyorlar diye soruyorsanız mesela Türkiye’deki birçok mağazalarda yurtdışı kredi kartları ile ödeme yapılamıyor yada bazı kişiler sırf bir ürünü almak için üyelik işlemleri ile uğraşmak istemiyorlar veya müşterimiz Türkçe bilmiyor ve beğendiği ürün sırf Türkçe hizmet veren bir sayfada satılıyor. Bu ve benzer nedenlerden dolayı benim için al diyip bize yaptırıyorlar alışverişlerini.

Yurt dışında hangi ülkeleri hedef aldınız? Nerede en fazla büyümek istiyorsunuz?

GÜVENKAYA: Yurtdışında yoğun olarak çalışmayı düşündüğümüz üç bölge var; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu. Bunu başarabilmek için sayfamızın rusca,arapca ve farscaya tercüme edileceği gibi yakın bir gelecekte supportumuzu da o dillerde sağlamak istiyoruz.

Hedeflediğiniz bütçeye ve daha fazlasına ulaşırsanız herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak ister miydiniz?

GÜVENKAYA: Aslında daha şimdiden bunların hayallerini yapıyoruz. Eğer istediğimiz bütçelere ulaşırsak afet bölgelerine Yollando ile ücretsiz yardım paketleri ulaştırmak isteriz.

Sponsor firmalarınız kimler ve neden?

GÜVENKAYA: Biz bir Start Up şirketiyiz ve projeyi herhangi bir sponsorumuz olmadan gerçekleştirdik. Lakin daha hızlı büyümek adına bazı kişi, şirket ve kuruluşlar ile görüşme halindeyiz. Ülkemiz ekonomik olarak zor günler geçirmesine rağmen Yollando ile ilgilenenlerin sayısı artması gerçekten önemli bir açığı kapatabileceğimizi gösteriyor.

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