Haftaya ciddi bir konuyla karşınızda olmak vardı. Ama ben “aşk” yazmak istedim.Biliyorum çok önemli konular var. Türkiye’nin hava harekatından Amerika ve Rusya’nın tepkilerine kadar. Avrupa Birliği’nin Türkiye hakkında aldığı kararlar…

Ve daha niceleri.

Bu kadar önemli ve yoğun gündem içerisinde dikkatimi çeken başka bir konuyu yazmak istedim size.

Genç adamla yaşlı kadının aşkını…

Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron’dan söz ediyorum.

Neden mi o? Çünkü o, ırkçı değil ve herkese eşit gözle bakıyor.

Popülist yaklaşımları yok. Genç ve dinamik… Barış yanlısı bir kişilik.

Üstelik Fransa’daki büyük çoğunluğun favorisi oldu.

…

Ama beni en çok, kendisinden 24 yaş büyük bir kadınla evli olması ilgilendiriyor.

Yaşlı politikacıların çıtır kız peşinde koşmasından çok uzak bir durum bu.

Yani pek çok erkek politikacının bunu anlamasını beklemiyorum.

Çünkü ben, kadın halimle bile kendimden bu kadar büyük bir erkekle birlikte olmaya cesaret edemezdim.

Hele hele “elalem ne der” cümlesini aklımdan hiç çıkarmazdım.

Emmanuel Macron’a ve evliliğine “hastalıklı” gözüyle bakanlar da var.

Elbette çok alışılmış bir durum değil hani kadınların kocalarından 7-8 yaş büyük olduğuna da şahit olduk ama bu kadarına hiç rastlamadık.

Tam da bu yüzden bütün gözler üzerlerine çevrildi. Buna ben de dahilim. Öğrendiğim günden beri sürekli düşünüyor ve sorguluyorum “nasıl olabilir” diye?

Ama olabiliyor muş işte.

…

Öylesine bir evlilik değil Macron’un evliliği, görülen o ki, karısına hala aşık.

Macron cumhurbaşkanlığı turundan galip çıkma sevincini bile, kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux’yü öperek kutladı.

Hani o ateşli öpme sahnesini görmesem aralarındakinin aşk olduğuna inanmayacağım.

Ama adam karısını öyle güzel öptü ki, yanaklarını avuçlarının içine alarak. İnsana, “hah, işte bu aşk” dedirtiyor.

…

Bu güzel aşk bütün gözleri Fransa’ya çevirdi. Daha ne olsun adam bundan sonraki seçimde çok büyük olasılıkla Fransa cumhurbaşkanı olacak. Üstelik dünyanın en genç cumhurbaşkanı olacak.

Güç, karizma, her şey var. Üstelik bunları duymuş da sayılır çünkü zaten kendisi önceden, ekonomi bakanıydı. Dolayısıyla ülkedeki en güzel kızı en alımlı genç kadını elde edebilirdi.

Ama onun böyle bir durumu yok. Kendinden çokça büyük karısına son derece bağlı. Öyle bir tutku ki 15 yaşından beri tanıdığı öğretmenine 17 yaşına geldiğinde ” ben seninle evleneceğim” diyebilmiş.

Birçok anne baba genç yaşta evlilik istediğini açıklayan evlatlarına bile, “geçici heves” muamelesi yaparlar. Ama 17 yaşında başlayan aşk tam 22 senedir devam ediyor ve on yıldır da evliler.

Dünyayı allak bullak eden bu aşk, Fransa’nın en yetkili olacak insanına ait.

Bu aşkın kahramanı kadın 64 yaşında Fransa’nın first leydisi olacak.

Fotoğraflarda dikkatli bakınca, Macron’un eşinin ellerinin buruşukluğu, kollarının sarkmış olduğu görünüyor. Ama bunları bizim görmemizin hiçbir önemi yok. Önemli olan genç cumhurbaşkanı adayının ne gördüğüdür. Belli ki Macron, onun bu fiziksel yıpranmışlığını görmüyor, önemsemiyor.

…

Bazen düşünüyorum aynı durum Türkiye’de yaşansaydı tepkileri ne olurdu diye.

Sanırım bunun cevabını biliyorum. Bir kere asla olumlu tepkiler olmayacağından eminim. Kadın yaşlısı “çöplük” muamelesi görürdü, orası kesin. Adam sırf bu yüzünden seçilemeyebilirdi.

Eğer seçilirse dünya onları konuşmaya devam edecek. Biz kadınları biraz olsun cesaretlendirecek. Yani yaşlansak da güzelliğimizi kaybetsek de her an güzel bir adamın bize aşık olabilme olasılığını düşüneceğiz.

Ben bu aşkı yakın takibe alıyorum. Başlangıcı, nasıl geliştiği ve sonuçları olarak.

Bakalım Türkiye’de nasıl tepkiler alacak bu aşk?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...