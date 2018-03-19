Türkiye’nin en çok izlenen günlük dizisi olan Beni Affet yeni sezonda da izleyenleri ekran başına toplayacak. BaşrolleriniMurat Danacı, Şeyma Korkmaz, Tolga Akman, Baki Çiftçi Sıla Saraç, Metehan Şahiner, Ceren Y. Karakoç, Nusret Şenay, Ulviye Karaca’nın paylaştığı dizi yeni eklenen oyuncular ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

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Yaman, Cüneyt’e Osman’la ilgili onu şokedecek bir şey söyler. Cüneyt, öğrendikleri üzerine harekete geçince Osman bir seçim yapmak zorunda kalır. Nazire’ninısrarıyla hamilelik testi yapan Feride, beklemediği bir sonuçalır.

Murat ile Kader arasındayaşananlarherkesiçindönüşüolmayanbiryolunbaşlangıcıyken, Murat budurum dan dolayı kendisini suçlar. Yaşadıklarına alışmaya çalışan Güzel, Kader’e beklenmedik bir tepki gösterir.

Ateş ile Zeynep başbaşavakitgeçireceklerinidüşünürlerkengelenbirtelefonbunaengelolurve Ateş gitmekzorundakalır. Nazan, Ateş ileZeynep’inarasınıbozmakiçinyenibirhamleyapar. Zeynep’inşüpheleriüzerineAteş’inyalansöylemekzorundakalmasıişleriiyicekarıştırır. AncakNazan, arkadaşıSumru’nun da yardımıylaAteş’ezoranlaryaşatmaktakararlıdır.

Yayın Gün :21Mart Çarşamba Yayın Saati :16.00–Yeni Bölüm

KÜNYE

YAPIMCI: NİLGÜN SAĞYAŞAR, OYUNCULAR: ŞEYMA KORKMAZ (Feride), MURAT DANACI (Cüneyt), TOLGA AKMAN (YAMAN), BAKİ ÇİFTÇİ (ATEŞ), SILA SARAÇ (ZEYNEP), METEHAN ŞAHİNER(TOPRAK), NUSRET ŞENAY (Osman), ULVİYE KARACA (Zühre), CEREN Y.KARAKOÇ (Kader),

ÖYKÜ VE SENARYO: VURAL BALIKÇI, BARAN YILDIRIM,AYŞEM ÖZGE YOLDAŞ, MERVE ATEŞOĞLU. GENEL KOORDİNATÖRLER: GÜLSEN U.ERİŞDİ, ALTAN YÜCEL. YÖNETMENLER: MİHRİBAN ŞAHİN, BERGÜZAR DEMİROĞLU, BUKET ÇAĞLAR ÇARTIL.

UYGULAYICI YAPIMCI: MEHMET ERİŞDİ