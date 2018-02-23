Okuyacaklarınız medyanın ortaya çıkardığı bir şey değildir… ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ya da Beyaz Saray’ın açıklamalarına da dayanmıyor…

Kaynak, kendini Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü ilan eden Şervan Derviş adındaki teröristin Twitter hesabı…

Fotoğraflarla süslenmiş bir mesaj söz konusu olan ve ABD’nin PKK uzantısı YPG’ye verdiği desteği açıkça gösteriyor…

Teröristlerin askeri bir eğitimden geçtiklerini gösteren fotoğraflarda YPG bayrakları dikkat çekiyor ve metin içinde “askeri eğitimin uluslararası koalisyonun desteğiyle verildiği” gerçeğinin altı özellikle çiziliyor…

…Ve bütün bu iddiaların sahibi bir terörist…

Uzun lafın kısası, kimse ABD’yi suçlayamaz bu durumda…

Afrin’de ölen yasancı teröristlerin cenazelerinin ABD tarafından ülkelerine yollanması da, sadece insani bir girişimdir(!) nasıl olsa…

Ama bu Twitter mesajının, bunu planlayanların hedefindeki yerlere ulaştığını görmek gerek… Açıkça yeni teröristler aranıyor böylece… Hem de çaktırmadan onlara “ABD ve Uluslar arası Koalisyon’un desteği altında olacakları” söyleniyor…

“Bataklık” olmanın yanı sıra, insan soyunun geldiği utanç verici durumu da gösteriyor Ortadoğu artık…

Aslında savaş; bir tarafta “Emellerine ulaşmak için her şeyi yapabilen, ne kadar çok ölen olursa o kadar çok memnun olabilen ve amaçla herkesi kandırmaya çalışanlar” ve bunların karşısındaki “Çaresiz, eğitimsiz, kendini kurtarmak için ne yapması gerektiğini bilmeyen ve kandırılmaya hazır halde olanlar” arasında…

…Ve “kandırılmak” alışkanlık yapıyor…

Çünkü gerçekle yüz yüze gelene kadar geçen zaman içinde duyulan “kurtuluyorum galiba sevinci” çok etkileyici..!