Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Muharrem İnce için “gariban” demişti.

İnce’nin açıkladığı mal varlığını görünce, “ Ben de gariban olmak istiyorum” dedim kendi kendime.

Daireler, arsalar, arabalar, silahlar, banka hesaplarında binlerce lira, dolar ve Euro.

Altınları da unutmamak gerekiyor tabii.

Kağıt üzerindeki değeri 2 milyon lirayı, eski para birimiyle 2 trilyon lirayı geçtiği ifade edilen bir servet.

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Sosyal demokrat bir siyasetçinin yoksul olması gerekmez ama çok zengin olması da tuhafıma gitti doğrusu.

O mal varlığının alın teriyle kazanıldığından eminim.

Ama Erdoğan’ın karşısına yoksulların hakkını savunmak için çıkan bir siyasetçinin mal varlığı mütevazı sınırlar içinde kalsaydı keşke.

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Mal varlığında beni en fazla İnce’nin 4 silahının olması şaşırttı.

Sabahtan akşama kadar meydanlarda barış, dostluk, kardeşlikten söz eden bir siyasetçinin, silaha bu kadar meraklı olması gerçekten ilginç.

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Diğer cumhurbaşkanı adaylarının da mal varlıklarını vakit geçirmeden açıklamalarında yarar var.

Böylece Türkiye’de siyasetin yoksulların oy vermek dışında rol alamadığı, zenginler arasında oynanan heyecanlı bir oyun olduğu gerçeği de tüm çıplaklığı ile çıkabilir belki ortaya.

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Sahi, bugünkü Meclis’te hiç fabrikadan çıkıp gelmiş bir işçi, siyasete atılmadan önce küçücük tarlasını ekip biçerek yaşamaya çalışmış bir çiftçi, bir su tesisatçısı, bir elektrik tamircisi, bir seyyar köfteci var mıdır acaba…

Ve 24 Haziran’da oluşacak Meclis için hazırlanan listelerde bu mesleklerden insanlar olacak mıdır?