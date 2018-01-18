Tarihe tanıklık eden,

Çağlar ötesinden kalma mabetler, saraylar,

Anadolu, Rumeli hisarları, bedestenler,

Arkeolojik,etnografik tarihi bulgular,

Pişmiş toprak üstüne çivi yazılı mektuplar,

Antik seramik, cam, bronz ,

Türk –İslam eseri belgeler,

Kalaylı bakır taslar,helkeler,

Bende.

Dünyaca ünlü eşsiz mozaikler,

Höyükler, Tümülüsler,

Eski şark ve garp eserleri,

Dikili ve yazılı taşlar,

Tekkeler, zaviyeler,

Kazanlar dolusu keşkekler,aşlar,

Kara gözler,kara kaşlar,

Oyalar,işlemeler ,nadide taşlar,

Kınalı kuzular,başlar,

Bende.

Çini sanatıyla donatılmış,

Turkuaz külliyeler,

Selimiye, Süleymaniye, Gök

medrese,

İmarethane,şifahane, darphaneler,

Arkaik mimariler,lahitler,

Çifte başlı çifte minareler,

Geçmişten geleceğe uzanan,

Ata sanatı tezhip, hat, minyatürler,

İlk kurşun ve ilk adım anıtları,

Bende.

Karun hazineleri,Hitit güneşi,

Nemrut Dağı’nın yoktur eşi,

Kabartma kitabe,burmalı sütun,

Medusa, Troya,Larisa,Termossos,

Altın şamdanlı, fil dişi,

Nadide taşlarla süslü Topkapı,Yerebatan Sarayı,

Bağdat köşkü, hırka-i saadet,

Sorguçlar,nişanlar, silahlar,şamdanlar,

Zümrüt ve inciler bezeli tahtlar,

Ve

Mukaddes emanetlerle ,

Vefalı,cefalı analarla,

Doluyum,

Ben Anadolu’yum.

İki yorum:

-USTAM GÜNAYDIN;SADECE ANADOLUYU GEZMEDİK TARİH ÖĞRENDİK,TARİHİ BİLGİLERİMİZİ TAZELEDİK..KALEMİNİZE SAĞLIK..ÇOK GÜZEL VEDE ANLAMLI BİR ŞİİRDİ…YÜREK SESİSİYDİ..YÜREĞİNİZ VEDE KALEMİNİZ DERT GÖRMESİN …KUTLUYORUM EMEĞİNİZİ .K.K.Öztürk

-Anadolu’yu ilmek ilmek işlemişsiniz şiirinize…ne güzel anlattınız şiirinizde Ana olan bu toprakları. Bu topraklar Ana dolu, binlerce Annenin kınalı kuzularının o al kanlarıyla sulanmış, binlerce ananın hiç düşünmeden ‘ bir karış toprak kurtulsun yeterki’ diyerek canını feda etmiş bu değerli topraklarımızı ne güzel anlattınız. Bu topraklar bir uygarlık beşiği, bir kültür hazinesi tıpkı sizin gibi. Bir kültür adamı, bir efsane Anadoluyu işte böylesine derin ve detaylı işler ve bilgilerini işte böyle konuşturur! değerli bilgilerin şiirsel bir armoni halinde raksı gibiydi şiir. çok güzeldi, gönülden tebriklerimle. Şair A.A.Akboğa