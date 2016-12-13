Ana Sayfa Güncel Beleştepe’nin adı Şehitler Tepesi oldu

Beleştepe’nin adı Şehitler Tepesi oldu

-
Editör
-
2
PAYLAŞ
Beleştepe'nin adı Şehitler Tepesi oldu
Beleştepe'nin adı Şehitler Tepesi oldu

Beşiktaş Belediyesi, ’nin adının “Şehitler Tepesi” olarak değiştirildiğini açıkladı.

Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısı sonrası Beşiktaş Belediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.

Belediye meclisinin aldığı kararla “Beleştepe” diye bilinen yerin adı “Şehitler Tepesi” olarak değiştirildi.

Beşiktaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Beleştepe diye anılan noktanın adı ‘Şehitler Tepesi’ olarak değiştirildi ve şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek” denildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI