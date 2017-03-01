Belediyeler salon yarışması sonuçlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun atletizme katkı yapan belediye kulüplerini desteklemek için oluşturduğu Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’nın üçüncüsü İstanbul’da Ankara EGO Spor ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şampiyonluğuyla noktalandı.

Ataköy’de yapılan 3. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları’na erkeklerde 19, kadınlarda 13 takım mücadele ederken, altı branşta yarışmalar yapıldı.

Kadınlarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 74 puanla şampiyon olurken, Üsküdar Belediyesi 66 puanla ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi de 64 puanla üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor 112 puanla birinciliği alırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 106 puanla ikinci, Tekirdağ Ergene Belediyesi 104 puanla üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda takımlara kupalarını Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Yaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin Deniztoker ile Atıf Ala verdi.

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