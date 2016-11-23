Belediye kurslarını keyfi izne bağlayan uygulamaya son verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin en temel faaliyet alanlarında, merkezi yönetim memurlarının iznine tabii hale getirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek, “Bu hukuksuzluğu şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Torun, dün yayımlanan KHK ile belediye kurslarının açılmasına izin verildiğini ancak söz konusu eğitim alanındaki faaliyetlerin Bakanlık iznine bağlandığını belirterek, yeni düzenlemenin sorunları çözmediğini savundu.

Bugün gelinen noktada iktidarın ne yaptığını bilmez halde olduğunu, bir KHK’da aldığı kararı, diğerinde değiştirdiğini ifade eden Torun, “Bu keyfi ve beceriksizlik durumu karşısında sadece İzmir’de 16 bin çocuk ve gencimiz yürekleri ağzında beklemektedir. Bu durum hiçbir koşulda kabul edilebilir değildir. Bu uygulamayı yapanlar niçin bir KHK ile belediyeye yasak getirdiklerini, bir diğerinde bu yasağı kaldırdıklarını anlatmak zorundadır. Bu kamu yönetimi anlayışı saltanat dönemlerinde bile olmayan bir keyfilik, kuralsızlık ve kanunsuzluk haline gelmiştir” dedi.

Belediyelerin ve seçilerek göreve gelen belediye başkanlarının en temel faaliyet alanlarında, merkezi yönetim memurlarının iznine tabii hale getirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Torun, şunları kaydetti:

“Bu hukuksuzluğu şiddetle protesto ediyoruz. Binlerce gencimiz için gelecek umudu haline gelen belediye kursları ve dershanelerini keyfi izinlere bağlayan uygulamaya derhal son verilmelidir. Geçmiş uygulamalardan biliyoruz ki bu tür izinler için başvurmak zorunda kalan belediye başkanlarımıza ilgili makamlar yıllarca yanıt vermemiştir. Oysa belediyelerimizin tümüyle hizmet amaçlı açtığı söz konusu kurslara devam eden gençlerimizin önünde yaklaşan sınavlar vardır. Bu sorumsuz kararları alanları, öğrencilerimizi tedirgin eden bu keyfi ve yaklaşımdan bir an önce vazgeçmeye ve kamu yöneticiliğinin gerektirdiği ciddiyetle davranmaya davet ediyor, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi tüm halkımızın bilmesini istiyoruz.”

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