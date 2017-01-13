Belediye çalışanlarının gözleri Dünyagöz’e emanet

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, belediye personelinin sağlığı açısından önemli bir protokole imza attı.

Kahramankazan Belediyesi ve Dünyagöz Hastanesi arasında imzalanan protokolle, belediye personeli ile birinci derece yakınlarının göz sağlığı alanında uzman hekimlere emanet edildi.

Kahramankazan Belediyesi ve Dünyagöz Hastanesi arasında önemli bir hizmet protokolü imzalandı. Dünyagöz’de imzalanan protokol törenine İmza törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Dünyagöz Ankara Direktörü Hüseyin Kılavuz ve Dünyagöz Ankara İş Geliştirme Bölge Müdürü Ali Olgun Boydak katıldı.

Protokole göre, belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının göz sağlığını alanında eksiksiz teşhis, tetkik ve tedavi hizmeti sunan Dünyagöz Ankara’nın deneyimli hekimlerine emanet edildi.

İlk muayene Ertürk’e

Başkan Ertürk, imza töreninin ardından, hastane hakkında bilgi aldı ve rutin göz muayenesinden geçti. Op. Dr. Erhan Yılmazkurt tarafından muayene edilen Başkan Ertürk’ün gözlerinde herhangi bir problem rastlanılmadı. Başkan Ertürk, muayene sonrasında, “İlçemizde yaptığımız hizmetlerin ve Kahramankazanımızın bugünkü haline gelmesinin en önemli lokomotiflerinden olan belediye çalışanlarımız ve ailelerinin sağlığı bizim için çok önemli.

Bu kapsamda çalışanlarımızın ve yakınlarının, göz sağlığı ve teknolojisi alanında dünyanın sayılı referans merkezleri arasında yer alan Dünyagöz Hastaneler Grubu’ndan hizmet alacak olmasından son derece memnunuz” diye konuştu.

Hastane Direktöre Kılavuz da, “Ankaralılara deneyimli, uzman hekim kadromuz ve ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla kaliteden ödün vermeksizin eksiksiz teşhis ve tedavi hizmeti sunuyoruz. Dünyagöz Ankara olarak Kahramankazan Belediyesi’nin değerli çalışanlarına ve ailelerine hizmet verecek olmanın mutluluğunu duyuyoruz” dedi.

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