Bel fıtığı ameliyatlarından korkmayın

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Onur Ulu ile “lomber disk hernisi” veya halk arasında bilinen ismiyle “bel fıtığı” rahatsızlığının güncel tedavisini konuştuk.

Bel ağrısı rahatsızlığının insanlık tarihi kadar eski olduğunu dile getiren Doç. Dr. M. Onur Ulu, “Bilinen en eski cerrahi tıbbi belge olan Edwin Smith Papirüsü’nde de bel ağrısı tedavisi ile ilgili bir kısım bulunmaktadır. Fakat toplumda çok sık görülmesine karşın yaygın kanının aksine ‘bel fıtığı’ bel ağrısına neden olabilecek onlarca hastalıktan sadece bir tanesidir. Dolayısıyla bu düşünce büyük oranda doğru değildir” şeklinde konuştu.

Belin yanı sıra boyun ve sırt gibi omurganın diğer bölgelerinde de fıtıklaşma görülebileceğini belirten Doç. Dr. Ulu, “Bildiğimiz üzere kollarımıza, bacaklarımıza ve parmaklarımızın en uç noktasına uzanan sinirler beyin dokusunun devamı olan ve beyin sapından bel bölgesine uzanan ‘omurilik’ adlı yapıdan çıkar. Son derece hassas bir yapı olan omurilik, omurga kemiklerinin oluşturduğu boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kanalın içerisinde uzanır. Omurga kemikleri arasında hem omurga kemiklerini birbirine bağlayıcı hem de ‘şok emici’ vazifesi gören ‘intervertebral disk’ isimli yapılar bulunur. Gerek boyun, sırt gerekse bel fıtıklarında, fıtıklaşan yani olması gereken yerden başka bir yere doğru yer değiştiren yapılar omurga kemiklerinin arasındaki disklerdir” dedi.

Disklerin neden fıtıklaştığını da açıklayan Doç. Dr. Ulu, “Bunun iki ana sebebi var. Bunlardan birisi doğal yaşlanma süreci. Zira yaşlanmayla beraber disk yapısının büyük kısmını oluşturan su içeriği azalıyor. Yapısal kollajen lifleri bozulmaya başlıyor, disk yüksekliği azalıyor ve içeriği fıtıklaşıyor. Daha genç yaşta gördüğümüz diğer önemli neden ise travma. Ağır yük kaldırma sonrası, yüksekten düşme, kronik mikrotravma maruziyetinde veya künt darbe sonrası disk duvarı yırtılıp içeriğinin fıtıklaşabiliyor veya komple omurla beraber bir kayma görülebiliyor. Travma nedenleri arttırılabilir tabi. Örneğin mesleği gereği uzun saatler ayakta kalmak zorunda kalan insanlarda veya yıllarca omurgasına aşırı yük bindiren profesyonel sporcularda disk dejenerasyonu ve fıtıklaşması daha erken yaşta görülüyor. Bunlardan çok daha nadir görülen bir başka neden de hastanın hâlihazırda kollajen doku yapısını bozan bir genetik hastalığının olması diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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