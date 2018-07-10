İzmir’de 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, AK Parti’nin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Pakdemirli, “Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur’umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede Bekir Pakdemirli’ye (45) sürpriz bir görev verildi. Pakdemirli, yeni sistemin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. 24 Haziran genel seçimlerinde İzmir’de AK Parti’den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Pakdemirli; BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merhum eski başbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli’nin de oğlu. 1973 yılında İzmir’de doğan ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüten Pakdemirli; gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Pakdemirli çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri bulunan Bekir Pakdemirli, evli ve üç çocuk babasıdır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Haberi dün aldığını söyleyen Pakdemirli, şaşırdığını ifade ederek, “Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur’umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Canla başla bölgemize, İzmir’imize ve Türkiye’mize hizmet için çalışacağız” dedi.

İzmirli olan Pakdemirli, bakanlık görevinin verilmesinin ardından ağırlıklı olarak kendisini arayanların İzmir’den olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yalnızca İzmir’i değil tüm bölgeleri ilgilendiren bir bakanlık olduğunu belirten Bekir Pakdemirli, “Tüm bölgeler eşit davranarak, İzmir’i de koruyarak, kollayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.