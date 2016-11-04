Bekir Bozdağ : Yasa uygulanıyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, “15 milletvekilİ hakkında gözaltı kararı var. Eleştiriyorlar ve kıyameti koparıyorlar. Peki olan biten ne ? Olan biten şu…Türkiye hukuk devleti, kanun önünde herkes eşit, herkese uygulanan hukuk dokunulmazlığı kaldırılmış milletvekillerine de aynen uygulanıyor.

Eşitlikten neden rahatsız oluyorsun ? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli de bizzat gidip savcıya ifade verdiler. Dokunulmazlığı kalkan partilerin genel başkanları ve milletvekilleri gidip ifadelerini veriyorlar mı ? Veriyorlar. Bu nedir hukuk devletine saygıdır. HDP’nin eş genel başkanları dahil milletvekilleri gönderilen davetiyelere icabet etmediler. ‘Biz gitmeyeceğiz, ifade vermeyeceğiz’ diye açıklama yaptılar. Yargı görevi yapan bir savcının veya mahkemenin bunların zorla getirilmesini emreden yasa hükümlerine uymaktan başka çıkar yolu var mı ? Alınan gözaltı kararlarının tamamı yasanın amir hükmüne uyma zorunluluğunun doğal bir sonucudur. Yasa uygulanıyor.”

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