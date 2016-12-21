Bedensel engelliler okuma yazma öğrendi

Kırşehir’de, Eğitimin Devamlılığına Engel Yoktur Projesi kapsamında açılan kursla 17 bedensel engelli okuma yazma öğrendi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitimin Devamlılığına Engel Yoktur Projesi kapsamında okuma yazma bilmeyen 17 bedensel engelli, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 120 saatlik okuma yazma kursuna katıldı.

Kurs sonunda başarılı olan 17 engelliye sertifikaları, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince engelli kursiyerler evlerinde ziyaret edilerek teslim edildi.

Projeyle engelli vatandaşların kendilerine olan güvenlerinin arttırılması ve bu yolla toplumsal hayata katılımlarının ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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