BEDAŞ ve ASELSAN, elektrik kesintilerine karşı DEPAR'ı kullanacak

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, trafoların alçak gerilim kablolarını sürekli izleyen ve arıza oluşmadan erken alarm verebilen ‘DEPAR’ adlı cihaz, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuar Merkezi’nde ilk kez görücüye çıktı.

Halen test aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde İstanbul Avrupa Yakası’nda pilot bölge olarak belirlenen 5 trafo merkezine yerleştirilmesi planlanan DEPAR’dan anlık gelecek bilgiler sayesinde, şebeke optimum şekilde yönetilebilecek. Arıza, kesinti, aşırı yüklenme gibi durumlar yaşanmadan önce BEDAŞ ekipleri yola çıkmış olacak.

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımı hizmetini sağlayan ve 7/24 kaliteli ve kesintisiz enerji hedefi ile yatırımlarını sürdüren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

(BEDAŞ), ASELSAN ile çok özel bir Ar-Ge projeye imza attı. BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen ve 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan ‘DEPAR’ adı verilen cihaz; mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli izleyerek, normalin dışında bir durumda, arıza veya kesinti gerçekleşmeden önce sistemin erken alarma geçmesini sağlıyor.

Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR sayesinde, alçak gerilim şebekelerinin enerji, ısı ve güç kalite ölçümleri yapılıyor; elde edilen veriler uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor. Gelen verileri analiz eden izleme merkezi, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor.

‘ASELSAN AKILLI SİSTEMLER İÇİN ÇALIŞIYOR’

Bu projenin şebekenin akıllı hale gelmesinde önemli bir adım olduğuna dikkat çeken ASELSAN Güç Kontrol ve Yenilenebilir Enerji Program Müdürü Dr. Tarık Oranç, “Savunma elektroniği dışında ülkemiz için diğer bir kritik teknoloji alanı olan enerji sektöründe, akıllı enerji yönetimi maksatlı ürünler geliştirmekteyiz.

Bu alanda BEDAŞ ile yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen güç kalitesi ölçüm cihazı ve izleme merkezi yazılımı ile dağıtım şebekesi anlık olarak izlenip kontrol edilebilecek hale gelecek. Ayrıca trafo sıcaklığı ve sigorta durum bilgisi gibi diğer teknik bilgiler de operatör tarafından uzaktan izlenebilecek” dedi.

‘AKILLI ŞEKEBE ALTYAPISI FİLİZLENİYOR’

Kesintisiz enerji ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hizmet politikası olarak belirleyen BEDAŞ, Ar-Ge projeleri ve teknoloji yatırımlarına büyük önem veriyor.

Bu çerçevede BEDAŞ olarak, savunma sanayimizin milli gururu ASELSAN ile birlikte enerji sektöründe yeni bir sayfa açmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım Direktörü İlker Dursun da uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak geliştirilen DEPAR’ın, Türkiye genelinde elektrik dağıtım yapılan tüm bölgelerde uygulanabileceğine işaret etti.

İlker Dursun, “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ile büyük elektrik tüketicilerini anlık olarak takip edebiliyoruz. ASELSAN ile birlikte hayata geçirdiğimiz DEPAR sayesinde ise artık mahalle ve sokak bazında enerji kalitesini de anlık olarak izleme ve şebekenin tümümün röntgenini çekme imkânına sahip olacağız.

Bu, daha önce farklı birçok proje ile tohumlarını attığımız akıllı şebekeler altyapısının filizlenmesi anlamına geliyor. Bundan sonraki dönemde de, sektörün amiral gemisi olarak yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İLK ETAPTA 5 MAHALLEDE PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,8 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, yeni sistemin pilot uygulamasını hızla hayata geçirecek. Önümüzdeki günlerde ilk etapta 5 mahallenin trafo merkezine yerleştirilecek DEPAR sayesinde enerji, ısı, güç kalitesi vb. ölçümleri uzaktan izlenecek ve kontrol merkezine anlık olarak iletilecek.

Pilot çalışmanın tamamlanmasından sonra, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki ve yurtdışındaki birçok trafo merkezinde DEPAR cihazının yaygınlaşması ve sektöre yeni bir çığır açması öngörülüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...