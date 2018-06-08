 Azra Akın’ın rol aldığı ‘Daha Neler’ adlı tiyatro oyununu neden aniden bıraktığı anlaşıldı. Geçen yıl Atakan Koru ile evlenen Akın, üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

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