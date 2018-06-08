Ana Sayfa Magazin Haberleri Bebek Müjdesi Magazin Haberleri Bebek Müjdesi Yazar Editör - 8 Haziran 2018 14 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Azra Akın’ın rol aldığı ‘Daha Neler’ adlı tiyatro oyununu neden aniden bıraktığı anlaşıldı. Geçen yıl Atakan Koru ile evlenen Akın, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Magazin Haberleri Tuncay Şanlı Baba oldu Magazin Haberleri İlyas Yalçıntaş konseri büyük ilgi gördü Güncel Haberler Magazin dünyası İnce ayarı konuşuyor Magazin Haberleri Kral ve kraliçe postacı oldu Magazin Haberleri Lottie Moss büyüledi Magazin Haberleri Yusuf Güney izdihamı RESMİ İLAN TAKİP - BİK HAFTALIK HAVA DURUMU Ankara az bulutlu enter location 21 ° C 21 ° 21 ° 52 % 2.6kmh 20 % Cum 26 ° Cts 26 ° Paz 27 ° Pts 21 ° Sal 22 ° Reklam