BBC’ye göre El Bab, Fırat Kalkanı’nda ‘en zorlu cephe’

Türkiye’nin El Bab operasyonu, yabancı medyada “Fırat Kalkanı’nda en zorlu cephe” gibi yorumlarla değerlendiriliyor.

BBC, “Askeri açıdan IŞİD’in El Bab’da nasıl bir strateji izleyeceği, siyasi olaraksa bölge ülkeleri ile Rusya gibi aktörlerin tavrı El Bab operasyonunun durumunu etkileyecek gibi görünüyor” dedi.

BBCTürkçe, El Bab operasyonunu irdelediği geniş haberinde “El Bab’dan gelen yoğun çatışma haberleri ve son olarak 14 Türk askerinin yaşamını yitirmesi, El Bab’ın harekâtın bugüne kadarki en zorlu cephesi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Askeri açıdan IŞİD’in El Bab’da nasıl bir strateji izleyeceği, siyasi olaraksa bölge ülkeleri ile Rusya gibi aktörlerin tavrı El Bab operasyonunun durumunu etkileyecek gibi görünüyor” yorumu yapılan haberde “Türkiye, IŞİD’i sınırından uzaklaştırmanın yanı sıra Kürt grupların bu kritik kavşağı kontrol ederek Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirmelerine engel olmak da istiyor” denildi.

“IŞİD geri çekilecek mi?” sorusuna yanıt aranan haberde “IŞİD, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ilk aşamasında Cerablus’ta çekilmeyi tercih etmişti. Harekâtın ilerleyen evrelerinde Dabık ve El Rai de yoğun çatışmalar yaşanmadan IŞİD’den alınmıştı. Ancak, IŞİD açısından El Bab, bu bölgelerden daha önemli” görüşü dile getirildi.

BBC, “IŞİD’in El Bab’ta nasıl bir strateji izleyeceği belirsiz ancak örgütün operasyonun ilk günlerinde direnmeyi tercih etti” dedi ve “IŞİD’e bağlı Amaq haber ajansı ve Al Bayan Radyo’yu takip eden, BBC İzleme Servisi’nden Laura Smith, örgütün yayınlarına bakarak bir sonraki savaş stratejisini bilmenin şu an için imkansız olduğunu, buna dair bir emarenin olmadığını söylüyor” dedi.

OPERASYONUN OLASI SONUÇLARINDA ÖZELLİKLE RUSYA’NIN TAVRI ÖNEMLİ

Bu arada, “Halep’te yaşananlar ve Ankara-Moskova-Tahran anlaşması nasıl etkileyebilir?” diye sorulan haberde “El Bab operasyonun nereye evrileceğini ve olası sonuçlarında, Suriye iç savaşındaki tüm tarafların özellikle de Rusya’nın tavrının önemli payı olacak gibi görünüyor” denildi.

El Bab’ın güneyinde Suriye yönetimi güçleri, batısında ise YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin bulunduğuna işaret eden BBC, “SDG şu anda El Bab operasyonundan vazgeçmiş görünüyor” dedi.

BBC, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Aaron Stein’ın Rusya ve Türkiye’nin El Bab’la ilgili anlaşmaya vardığını düşündüğüne, mutabakatı “El Bab karşılığına Halep” diye tanımladığına dikkat çekti.

Buna karşın BBC Türkçe’ye konuşan güvenlik uzmanı Metin Gürcan’ın ise Rusya’nın bu konuda henüz karar vermediği görüşünde olduğu belirtilen haberde Gürcan’ın “Esad mı El Bab’ı kontrol edecek yoksa Özgür Suriye Ordusu mu kontrol edecek? Rusya henüz bu konuda kararını vermiş değil” değerlendirmesini aktardı.

BBC, haberini “Nasıl bir yoğunlukta ve ne kadar sürerse sürsün El Bab operasyonu önümüzdeki günlerde, gündemin en önemli maddelerinden biri olacak gibi görünüyor” sözleriyle noktaladı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...