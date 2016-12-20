Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da katledilmesi olayının yurt dışındaki yankıları sürüyor.

Saldırı anına ilişkin görüntülere yer veren BBC News, “Bir Türk polisi, Türkiye nezdindeki Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldürdü, görünürdeki gerekçe Rusya’nın Halep’teki rolü” dedi.

BBC News, suikastın bir Türk polisi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çektiği haberinde polisin herhangi bir grupla bağı bulunup bulunmadığının belli olmadığını, olayın Rusya’nın Esad Yönetimine desteğini protesto amacıyla Türkiye’de gösterilerin düzenlenmesinden bir gün sonra meydana geldiğini vurguladı.

Türkiye’de Halep protestoları yapılırken Türk ve Rus hükümetlerinin Halep’te ateşkes sağlanması konusunda işbirliğini sürdürdüklerine dikkat çeken BBC News, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olaydan sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştüğünü Putin ile eylemin “provokasyon” olduğu konusunda mutabık kaldıklarını söylediğini de anlattı.

BBC News, Ankara’daki saldırının hızlı biçimde başka ülkelerce kınandığını vurguladığı haberde Büyükelçinin öldürülmesinden kısa bir süre sonra ABD Büyükelçiliği’nin önünde pompalı tüfekle ateş eden bir kişinin gözaltına alındığına dikkat çekti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...