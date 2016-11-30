BBC NEWS iki askerle irtibat kesilmesini değerlendirdi: Türkiye hedef

Suriye’de iki Türk askeriyle irtibat kesilmesi, uluslararası medyada yankı buldu. BBC News, bu gelişmeyi duyurduğu haberinde “Türkiye’nin artan biçimde militanların hedefi” yorumunu yaptı.

BBC News, “Türk askeri yetkililer sözde İslam Devleti’ne karşı bir taarruz yürüttükleri Suriye’nin kuzeyindeki askerlerinden ikisiyle irtibat kesildiğini söylüyorlar” dedi.

Bunun ardından “İŞİD haber ajansının El Bab yakınlarında iki Türk askerini ele geçirdiğini iddia ettiği”ne dikkat çeken BBC News, Türkiye’nin ise bu iddia konusunda bir açıklama yapmadığını belirtti.

“Türk ordusu, stratejik El Bab kentini İŞİD ve Kürt güçlerinden temizlemek için bir taarruza liderlik yapıyor” dediği haberde “Eylül ayında bir kara taarruzunu başlatmasından bu yana Türkiye artan biçimde militanların hedefi” yorumunu yaptı.

BBC News, “cihatçı hücrelerin” son bir yılda Türkiye’de birkaç bombalı saldırı gerçekleştirdiğine inanıldığını belirtirken bu bağlamda örgüt liderliğinden Türkiye’ye yönelik tehditlere vurgu yaptı.

Haberde “Türk hükümetinin Suriye’deki askeri taarruz için geniş bir desteğe sahip olduğu, ancak ordunun daha fazla kayba uğraması durumunda bu desteğin azalabileceği” iddia edildi.

BBC haberine son verirken de “İŞİD 2015 yazında bir Türk askerini ele geçirdi, ancak askerinin nerede bulunduğu bilinmiyor” sözlerini de kullandı.

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