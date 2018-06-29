Kesin sonuçlar hala belirlenmedi ama kimin galip olduğu belli…

…Ve kesin olan Türkiye’de rejimin değiştiği…

Anlaşıldığı kadarıyla; alışılmışın üzerinde bir süre gerekiyor, yeni rejimin işlemeye başlaması için… Bu normal bir şey… Çünkü değişiklik büyük olacak… Zaten medya da “kimlerin parlamento dışı kaldığı, ilk kez seçilen ünlüler ve partilerin içindeki çatışmalar” gibi konularla vakit geçiriyor…

Ama çok önemli bir konuyu, “dış dünyadaki gelişmeleri” gözden kaçırıyoruz… Hâlbuki o gelişmeler; Türkiye’yi yönetecek olanlar için olduğu kadar büktün halkı da ilgilendiriyor…

Örneğin; Ekonomin sorunlar yaşadığı bir dönemde, “geleceğini varsaydığınız 3 milyar Euro’nun gelmemesi ihtimali” gibi…

Bu para, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar Euro’luk mali destek ve şu anda İtalya’nın koyduğu engel nedeniyle bloke olmuş durumda…

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığı ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğinden şikâyetçiydi…

Dilerim her şeyin üstüne çıkan seçim heyecanı ile bu konuda sessiz kalmamışızdır…

Bir bloke tehdidi de ABD’den geliyor…

ABD’nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almaktan vazgeçmemesi halinde” F-35 savaş uçaklarının Türkiye tarafından alımının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu…

Reuters Haber Ajansı önceki gün ABD Senatosu’na bilgi veren Mitchell’in, “Türkiye’nin S-400’ü satın alması halinde Başkan Donald Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konan yaptırım yasasının kapsamına gireceğini” söylediğini bildiriyor…

“CAATSA” adı verilen kanun Rusya savunma sanayi ile iş yapan şirketleri cezalandırıyor…

Mitchell, “S-400’ün satın alınmasının F-35 dâhil olmak üzere Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi işbirliğinin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini her ortamda net şekilde ifade ettik” de diyip, kısıtlamaların başka alanlara da sıçrayabileceğini ima etti…

Ortadoğu Bataklığına sınır komşusu olan Türkiye açısından, bu AB’den gelecek 3 milyar Euro’dan çok daha önemli… Bölgede planlanan “Büyük Şenlik(!)” patladığında, istemesek de savaşa gireceğiz… O zaman da silah gerekecek bize…

Geleceğe ertelenebilecek bir şey değil kısacası…

Türkiye “bir karar vermek ve buna göre hareket etmek zorunda” kesinlikle..!