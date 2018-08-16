“…Bayramda seyranda bu Anayurtta,insan birbirine sarılır oğul/Senlik benlik olmazsa, taş taşın üstüne örülür oğul…”diyen, Darendeli rahmetli Âşık (BEYANİ) İbrahim Güleç,1995 Dünya Gençlik Yılı’nda yazdığı ve destan dalında birincilik aldığı “OĞUL” şiiri, gençlere ve tüm insanlara yol göstermekte ve öğütler vermekte.

İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve verilen öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, sapkınlıktan , aymazlıktan ve tüm kötülüklerden uzak durularak akıl ve mantıkla hareket edilmesi emredilmiş ve ifade edilmiştir.

“Düşmanımız kindir bizim…” diyen Yunus Emre, “Kin yürekte yüktür, sevgi gönülde güldür…”diyen dünya bilgesi ,günümüz Yunus’u, şair ve ilahiyatçı İ.Ağah Çubukçu ve daha binlerce yazar, şair ,düşünür ve bilim adamı, toplumda sevgi ve hoş görünün yerleşmesini arzu etmekteler. Bayramlar,”kimsesizlerin kimsesi olmak için”bir vesiledir.

İnsanla doğa ve insanların ruhu arasında sürüp gelen ve kopmayan bir bağlantının bulunduğuna inanan ‘inanç-ibadet -yaşam’ felsefesini temel alan en eski bir inanç olan Şamanizm ‘i anlamak için tarihi kayıtlara geçmiş -A.V.Anohin tarafından tespit edilmiş bir Altaylı Şaman’nın transtayken söylediği:”Ey kutsal büyük dağ,kara kaya!Kutsallık büyük Altay’a ulaşsın…”söylemi, tarihte inanç dünyasına, bayramlara,insanlara ve gönüllere ışık tutmaktadır. Tüm bayramlar dostluk ve sevgi içindir.

“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”diyor,”Aile Bilgeliği” kitabının yazarı Robın Sarma.

“Halkımız, kendisine bir ayak gelene iki ayak varır”sözü ne yapmamız gerektiğini anlatmakta.

İnsan yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve özel bir yeri vardır.keşkeler azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-iyi vatandaş” çoğalacak huzur, sevgi ve barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri görmemize büyük katkılar sağalacaktır. Bu anlamda kutlanmalı ve benimsenerek yaygınlaşmalıdır.

Savaşlara harcanan tüm kaynaklar ve teknolojik yatırımlar, insanlığın sağlığına, huzuruna, güvenliğine ve kalkınmasına sağlandıkça, dünya huzur ve güvenlik içinde yaşanılır hale gelecektir. Aksi takdirde bayram da seyranda, her yerde ve her zaman ölüm ve zulüm kol gezecek ve insanları hayatından bezdirecektir.Oysa dünya insan içindir.

Tarih boyunca insanlık acı ve tatlı, iyi ve kötü günleri birlikte yaşamakta. Ülke ve dünya barışı için ulusal ve uluslararası örgütler kurulmakta ise de olumlu sonuçlar almakta güçlükler çekilmektedir. Bayramlar,kaderde, kıvaçta ve tasada insanlığı ortak akla davet etmekte.

Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak, yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan insan içindir.Hatırlanmak için hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Kötülüklerden uzak duracaksın.

Bu duygu ve düşüncelerle Bayramınızı kutluyor, ülkemize ,dünyaya ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum.Bayram, sevgi,sevinç ve mutluluktur…

Cenap Şahabettin şöyle demekte : “Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım; çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız.”