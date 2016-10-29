Bayramiç’te armut ağacı ikinci kez meyve verdi

ÇANAKKALE’nin Bayramiç İlçesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Muzaffer Güleç, bahçesindeki 41 armut ağacından biri, ikinci kez meyve verince şaşırdı.

Bayramiç’in Ağaçköy bölgesinde meyve bahçesi bulunan Muzaffer Güleç’e ait ‘Santa Maria’ cinsi 41 armut ağacından biri, Ekim ayında ikinci kez meyve verdi. Haziran ayında ürün aldığını belirten Güleç, ağaçlardan sadece birinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Olayı sıcak havaya bağlayan Güleç, “Meyve ağaçlarıma iyi bakıyorum. Diğerlerinin meyve vermeyip, bunun ikinci kez meyve vermesinin şaşkınlığı içindeyim” dedi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt ise durumu, ağacın streste olmasından kaynaklandığını ifade etti. Bozkurt, kuraklıktan dolayı strese girmiş ağacın yaşamını devam ettirebilmek için çiçek açtığını ve meyve verdiğini belirtti.

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