CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım’ın emeklilere bayramda bin TL ikramiye ödeneceğinin açıkladığını belirterek, “Sadaka mı veriyorsunuz? Bayramlarda biner lira vermek yetmez, iki maaş vermeniz gerekir” dedi.

Erdoğdu, hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle, emeklilere ikramiye vermek zorunda kaldığını kaydederek şunları söyledi:

“Sayın Başbakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin TL ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakkı bayramlarda birer maaş ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kaynağın, saraydaki inanılmaz israfın kısılması ve yandaşlara yapılan yolsuzlukların önlenmesi ile sağlanacağını biliyoruz. O nedenle biner TL ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimiz birer maaş ikramiye ödenmesi kararı alınmalıdır.”

Erdoğdu, AKP’nin seçimlerden hezimetle çıkacağını gördüğü için CHP’nin vaatlerini gerçekleştirme telaşına düştüğünü ifade ederek, “Biz 2015’de emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz’ dediğimizde ‘nereden bulacaksınız’ diyen AKP, yaptırdıkları anketlerden bekledikleri sonuçları alamayınca emeklilere biner TL vererek kandırmaya çalışıyor. Halkımız seçimlerde oylarının satılık olmadığını onlara gösterecek” diye konuştu.

ONLARA YANDAŞA DAĞITIYOR, BİZ HALKA DAĞITACAĞIZ

“İktidarda değiliz ama 2015’te ne vaat ettiysek hükümet onun kötü kopyalarını uygulamaya çalışıyor. Hırsız olduklarını biliyorduk da vaatlerimizi de çalacaklarını düşünmedik” diyen Erdoğdu şöyle devam etti:

“Asgari ücrete zam dedik, düşündüklerinin ötesinde zam yapmak zorunda kaldılar. Taşerona kadro dedik yalan yanlış uygulamaya kalktılar. Biz söylediğimizde ‘kaynak nerde Hazine’yi mi yağmalayacaksınız’ diyorlardı. Oysa kaynak ortada. Sarayın günlük 10 milyon TL’ye ulaşan israfının önüne geçilse, yandaşlara bağlanan musluklar kapatılsa bütün vatandaşlara hak ettiği ücretler ödenebilir. Bu bir tercih meselesi. Biz halkımıza dağıtmayı tercih ediyoruz, onlar bir avuç yandaşa dağıtmayı tercih ediyor. Seçim beyannamemizi açıkladığımızda tüm halkımız sorunlarına nasıl çareler bulduğumuz görecek. Geçmiş vaatlerimizi çalmış olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz, hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin.”