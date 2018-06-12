Karayollarımız da bayram tatili nedeniyle bilhassa büyük şehirlerden diğer illere giden veya daha sonrada dönen araçlar dikkatsizlik ve acelecilik nedeniyle çokça ölümlü kazalara yol açıyor. Bu kazalar nedeniyle bayramlarımız yasa dönüşüyor

Her bayram bu kazaları sık sık görmemize rağmen ölümlü kazaların önüne bir türlü geçemiyoruz. Trafikte en büyük özellik gidiş ve varış noktalarına güvenli gidip, güvenli dönmektir.

Ben de Ramazan Bayramı öncesi Trafik ve Yol Güvenliği Derneği (KTYG) Genel Başkanı ve TOBB Yolcu Taşımacılığı Sektörü Meclis Üyesi İhsan Memiş’e kaliteli ve güvenli seyahat nasıl yapabiliriz diye sordum.

Memiş, kaliteli araç ve kaliteli yol olsa da kaliteli şoför olmanın önemli olduğunu vurgulayarak “ kaliteli ve güvenli şoför olarak hem kendinizi ve ailenizi hem de diğer araçlarda bulunan insanların can güvenliğini lütfen tehlikeye atmayınız.” diyerek güvenil bir yolculuk için10 maddelik bir uyarıda bulundu.

1-Karayolu kullanımında hız limitlerine uymanızın yanında hava sıcaklığının 30 derecenin de üzerinde olması nedeniyle en fazla 3 saat araç kullanarak mutlaka mola vererek dinleniniz. Yollarınız uzun mesafeli ise Mümkün mertebe çift şoför olarak dönüşümlü araç kullanınız.

2-Uykusuz, yorgun , aç karnına veya aşırı yemek yiyerek kesinlikle araç kullanmayınız. Yanınıza daima sıvı içecek alınız. Sağlık sorunlarınız var ise onlara ait ilaçlarınızı da yanınıza almayı unutmayınız. Yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt almayınız.

3-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

4-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve eşler olarak emniyet kemeri için birbirlerinizi ikaz ediniz. Araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmayınız. Takip mesafesine dikkat ediniz.

5-Acele ederek Köprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde araçları kesinlikle sollamayınız. Yollarda birbirleriniz ile yarış yapmayınız.

6-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 km/h ), olmasına rağmen yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 km/h dir..

7-Olası maddi hasarlı kazalar için aracınızda mutlaka kaza tespit tutanağı, kasko poliçesi ve zorunlu mali sorumluluk sigorta belgelerini mutlaka yanınızda bulundurunuz. Bir kaza halinde ölüm ve yaralanma yoksa de polis veya jandarmayı mümkünse çağırmadan anlaşarak ve birbirlerinizden ilgili belge fotokopilerini alarak yollarınıza devam ediniz.

8-Araç kullanırken sol şeridi daima kullanmayınız. Sol şeridi diğer araçlara da açık tutunuz. Tek şeritli ve çok şeritli yollarda sollama yaptıktan sonra normal şeridinize dönünüz.

9-Bayan sürücülerimiz yüksek topuklu ayakkabı ile araç kullanmayınız. Araç sürecek iseniz dar elbise giymeyiniz. Araç sürerken araç içerisinde bulunan çocuklara değil yola odaklanınız.

10-Varış noktalarına yaklaşırken , dikkatinizi dağıtmayınız. Çünkü çok kazalar illerine 20 ila 30 km kala olmaktadır. Aynı dikkatle varış noktalarına tam kavuşuncaya kadar yol kurallarına uyunuz.

Trafik ve yol güvenliği alanında İhsan Memiş’in uyarılarını mutlaka dikkate alarak seyahat edersek bayramda yaşanabilecek olası acıların önüne bir nebze de olsa geçebiliriz. Lütfen trafik canavarı olmayalım