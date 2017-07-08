Hopi verilerine göre, bayram döneminde erkekler kadınlardan yüzde 50 daha fazla alışveriş yaptı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden 100’den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 5 milyona yakın üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün “lideri” olan Hopi’nin istatistiklerine göre, bayramda sepet ortalamasının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Balıkesir olarak dikkati çekti. Bayram alışverişlerinde ülke genelinde işlem başına harcama ortalaması 312 TL ile geçen yıla oranla değişmedi. Diğer taraftan üye başına bayramda en çok alışveriş yapılan il Uşak olurken, Uşak’ı Burdur, Karaman, Tunceli ve Kırklareli takip etti.