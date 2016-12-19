Bayraklı’da kurslar kadınları meslek sahibi yapıyor

BAYRAKLI Belediyesi semt merkezilerinde düzenlenen ücretsiz kurslara ilgi büyüyor. Birçok ev hanımını meslek sahibi yapan belediye kursları, aynı zamanda ailelerin ev ekonomisine katkı sağlanmasında da etkili oluyor. Bu kapsamda 23 mahallede bulunan 27 semt merkezine gelen yüzlerce ev hanımı kurslardan aldıkları sertifikalarla iş hayatına atıldı.

Bayraklı Belediyesi çeşitli ücretsiz kurslarla ev hanımlarını meslek sahibi yapıyor. 23 mahallede bulunan 27 semt merkezinde açılan ahşap boyama, dikiş, nakış, oya, takı-tasarım gibi kurslar yüzlerce ailenin gelir kapısı oluyor. Bu kapsamda açılan kurslara katılan kadınlar haftalar süren eğitimler sonucunda aldıkları sertifikalarla iş sahibi oluyor, ürettikleri ürünleri satarak, evlerine ek gelir sağlıyor. Refik Şevket İnce ve Çiçek Mahallelerinde verilen iğne oyası kursu ise kadınlardan büyük rağbet görüyor. İğne oyası kursuna Refik Şevket İnce Mahallesi’nden 40, Çiçek Mahallesi’nden ise 20 kadın kayıt yaptırdı. Kursa ilginin yoğun olması nedeniyle Refik Şevket İnce Semt Merkezi’nde kurs günleri 2 gruba ayrıldı.

İĞNE OYASINA YOĞUN İLGİ

Eğitimler belirlenen günlerde, 20’şer kişilik sınıflarda yapılıyor. Kadınlar el emeği, göz nuru tasarladıkları ürünleri, ortaya çıkardıkları tülbent, yazma, fular, mendil ve birçok aksesuarı satarak, ayrıca para kazanıyor. Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten halk eğitim iğne oyası eğitmeni Selma Çürük, “Refik Şevket İnce ve Çiçek Mahallesi semt merkezlerinde halk eğitim müdürlüğü aracılığıyla iğne oyası kursu veriyoruz. Normalde 12 olması gereken öğrenci sayısı şuan 20. Talebimiz çok. Kadınların iğne oyası öğrenip, ailesine, evine gelir sağlayıp, katkıda bulunmak için yapılan bir etkinlik. Sene sonunda belgelerimizi vereceğiz. Bu sayede öğrencilerimiz ailelerine bir katkıda bulunacak ve belki de iş sahibi olabileceklerö dedi. Bu kapsamda birçok semt merkezinde çeşitli kursların devam ettiği gelecek talep üzerine de yeni kursların açılabileceği belirtildi.

ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Kadınların talep etmesi halinde kurslar açmaya devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Birçok semt merkezimizde açılan kurslara olduğu gibi iğne oyası kursuna da yoğun ilgi var. Kış kursları da aynı şekilde kadınlarımızın büyük ilgisiyle devam ediyor. Bayraklı’da kadınlar evde oturup eşlerini, çocukları beklemiyor. Kimi hobi için kimi ise aile bütçesine katkı sağlamak adına kurslarımıza katılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kursiyerlerin ürünleri görülmeye değerdi. Kurslarımızda kursiyer sayısı her geçen gün artıyor. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.

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