Baykal başkanlığı engelleyebilir mi?

Başkanlığa Erdoğan’ın şahsı için getirilmek istenmesine karşı olduğunu açıklayan Deniz Baykal’a, “2002’de Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkması için Anayasa değişikliğinde AK Parti’ye destek vermeniz şahsı için Anayasa değişikliği değil miydi?” diye soruyorum…

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkmasına 2002 yılında CHP Genel Başkanlığı döneminde destek veren Deniz Baykal Türkiye’de Başkanlık olmaması için “kapı kapı tepki” kampanyası başlattı.

Türkiye’de 48 yıldır aktif siyasetin içinde yer alan duayen siyasetçi Deniz Baykal “Başkanlığa Baykal 1968 yılında siyasete girdi yani yaklaşık yarım asırdır aktif siyaset sahnesinde. Cumhuriyetin 93 yılı dikkate alınırsa siyasi deneyimi daha iyi anlaşılır.

BAYKAL’IN ÇELİŞKİSİ

Baykal Tarafsız Bölge canlı yayınında Recep Tayyip Erdoğan’a, “devletin kuruluş ayarları ile oynama kardeşim” diye mesaj verdi.

“Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı olsaydı Başkanlık sisteminin hiçbir zaman gündeme gelmezdi” diyen Deniz Baykal kişiye özel sistem değişikliğinin Türkiye’yi çok zor günlere götüreceği uyarısında bulundu.

İşte bu noktada tarihi bir gerçeği anımsadım.

3 Kasım 2002 seçiminde

AKP’nin birinci parti olduğu seçimden iki gün sonra siyaset yapma yasağı bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini ziyaret eden dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında “Vazo mutabakatı” doğdu.

AKP, “affa uğramış olsa bile” ifadesini çıkararak Erdoğan’ın yasağını kaldıran bir anayasa değişikliği paketi hazırladı.

Değişiklik AKP ve CHP’nin oylarıyla 13 Aralık 2002’de Meclis’ten geçti, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Sezer veto etti. CHP yine destek verince Sezer, ikinci kez kabul edilen değişikliği onaylamak zorunda kaldı.

İŞTE ÇELİŞKİ

Baykal AK Parti’nin getirmek istediği Başkanlık Sistemine, “Şahıslara yönelik Anayasa değişikliği yapılamaz, yapılamamalı” diye vurguladı canlı yayında.

2002’ye dönelim o zaman.

Anayasa’nın 76. Maddesi ile Seçim Yasasının 11. Maddesini değiştirmek ve Erdoğan’a seçilme hakkı vermek için AKP’nin Meclise getirdiği tasarıya kim destek verdi?

CHP ve Genel Başkanı Deniz Baykal.

Peki, Deniz Bey bu Anayasa değişikliği Erdoğan’ın şahsı için yapılmadı mı?

Evet, şahsı için yapıldı.

Yani CHP ve siz bir şahıs için Yargı kararı ile konulan “ömür boyu siyaset yasağını” kaldırmak için Anayasa ve yasa değişikliğine destek verdiniz.

Buna açık ve net şekilde, “siyasette çifte standart” denir, hatta Baba lakaplı siyasetçi Süleyman Demirel’in deyimiyle, “dün dündür” denir.

BAŞKANLIĞA KARŞI MIYIM?

Evet, açık ve net bir şekilde ifade edeyim ki ben de 65 yaşında 47 yıllık bir Gazeteci olarak Başkanlık sistemine karşıyım.

İster Türk tipi, ister başka tip olsun.

Eğer Türkiye ve Türk insanı için iyi olacağını düşünseydi Osmanlı Devletinin askeri zaferler kazanan ve İstiklal Savaşının Baş Komutanı Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk verirdi.

MHP VE DEVLET BAHÇELİ

MHP ve Devlet Bahçeli’nin sürpriz desteği ile tekrar Türkiye’nin gündemine geldi Başkanlık sistemi.

MHP’nin aktif desteğine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AK Partililer Başkanlığı referanduma götürme olasılığı ortaya çıktığı için çok mutlu oldular.

Deniz Baykal’ı eleştirdim ama “Başkanlık da başarılı olmadıktan sonra da ‘pişmanız’ derlerse Türkiye ne duruma düşer? Diye sormasını ve Başkanlığın Türkiye’de sıkıntılara yaratacağı savına da katılıyorum.

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