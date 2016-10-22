Bayındır’da sağlık turizmi canlanacak

İZMİR’in Bayındır ilçesindeki Ilıca Mevkii’nde jeotermal yatırıma ağırlık verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ufuk Sesli, yazın tamamlanacak çalışmaların ardından oda kapasitesinin 120’ye çıkarılacağını söyledi.

Küçük Menderes Havzası’nın tek jeotermal kaynağı Ergenli ve Dereköy mahallelerinin bulunduğu Ilıca Mevkisi’nin jeotermal turizm bölgesi ilan edildiğini belirten CHP’li Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, 310 metre derinlikte ve 54.5 derece sıcaklıktaki suya sahip kuyunun kaynak koruma planı ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Başta turizm imar planı olmak üzere derenin ıslahı, su, kanalizasyon alt yapısı ve arıtma tesisinin oluşturulması ile ilgili projelendirmenin tamamlandığını belirten Başkan Sesli, bundan sonra Bayındır’da sağlık turizmini canlandıracaklarını dile getirdi.

İlçelerinde yıllardır termal su potansiyelinin mevcut olduğunu kaydeden Sesli, “Sürdürdüğümüz cadde düzenlemeleri ve konaklama alanları ile bölgenin cazibe alanı haline gelmesi için çalışacağız. Suyumuz kükürt ağırlıklı. Ben bir hekim olarak kaplıcaların eklem ve kas hastalıkları ile birlikte sağlık açısından önemini çok iyi biliyorum. Halkımızın bu şifa kaynağını kullanımını arttırmak için konaklama tesislerini yeniliyoruz. Önümüzdeki yıl Ilıca daha güzel olacak. Hem faydalananlar daha rahat bir ortamda kalabilecek hem de termal pansiyonculuk sayesinde halkın elde ettiği gelir arttırılacak. Ilıca’da şuan 4 tesis var. Biri kapalı, biri belediyenin, ikisi ise özel kişiler tarafından işletiliyor” diye konuştu.Belediye’ye ait tesisin 22 odalı olarak hizmet verdiğini açıklayan Sesli, oda kapasitesini tüm tesislerle birlikte 120’ye çıkaracaklarını anlattı. Tanıtımı arttıracaklarını da bildiren Başkan Ufuk Sesli, “Odalarımız daha konforlu hale getirilecek. Çalışmalarımız önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak. Sadece Bayındır değil Denizli, Manisa, Aydın’dan gelenlere de hizmet veren Ilıca, bambaşka modern bir görünüme kavuşacak” dedi.

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