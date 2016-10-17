Bayan karatecilerin hedefi şampiyonluk

25-30 Ekim tarihleri arasında Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenecek ‘Büyükler Dünya Karate Şampiyonası’nda, zirveyi hedefleyen Bayan Karate Milli Takımı, Kartepe’nin zirvesinde kamp kurdu.

Avusturya’da yapılacak 23. Büyükler Dünya Karate Şampiyonası için son etap kamp çalışmalarını sürdüren Büyük Bayan Milli Takımı zirveye kilitlendi.

Kocaeli Kartepe’de bulunan Green Park Hotel’de kamp çalışmalarına devam eden Karate Milli Takımı, bir yandan günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanırken bir yandan da şehir gürültüsünden uzak, tabiat ve yeşilin etkisiyle stres atıyor.

Kamp programının ilk aşamasında artık sona geldiklerini ifade eden Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Erçin, şampiyona öncesi deniz seviyesine inerek son hazırlıklarını yapacaklarını belirtirken, Meltem Hocaoğlu’nun dönmesiyle güçlenen Bayan Kumite Takımı’nın altın madalya hedefiyle Avusturya’ya gideceğini açıkladı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) ülkeler bazında yaptığı başarı sıralamasında Türkiye’nin birinci olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “WKF genel sıralamasında, ülkelerin yıl içerisinde aldığı başarılara göre belirlenen puanlamada Türkiye şu an zirvede.

Avusturya’ya da dünyanın zirvesinde gidiyoruz. Hedefimiz bu sıralamayı korumak ve bunun için gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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