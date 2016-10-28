Bayan hentbolcularda hedef dünya şampiyonası

Ankara’da kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Bayan Hentbol takımı Teknik Direktörü Hikmet Vurgun, kamp ve Dünya Şampiyonası grup maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası yolunda Aralık ayında İsviçre’de grup maçlarını oynayacaklarını belirten Vurgun, şunları söyledi:

“Dengeli bir grup gibi görünüyor. Birinci hedefimiz gruptan çıkarak, Haziran ayında oynanacak olan Play-off mçları için hakkı kazanmak olacak. Aralık ayında Belarus’ta İsviçre, Kosova ve Belarus ile oynanacak olan grup maçları için Ankara’da kamp çalışmaları yapıyoruz. İtalya ile hazırlık müsabakaları yapmak için İtalya’ya gideceğiz. Kampta öncelikle sporcularımızı bazı testlere tabii tuttuk. Liglerimiz de sezonun yeni başlamış olması sporcularımızın kuvvet ve kondisyon açısından eksiklerimiz olduğunu gördük. Milli Takımlarımız için kulüp antrenörlerimizle biraraya gelip, görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu doğrultuda da bir standartı yakalamak istiyoruz. Kasım ayı içerisinde hedef kadromuzu oluşturacağız.

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