Dünya prömiyeri 1813’te Venedik’teki San Moise Tiyatrosu’nda gerçekleşen, Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda sahnelenen Rossini’nin tek perdelik IL SIGNOR BRUSCHINO (Bay Bruskino) operası 8 Mart 2017 akşamı Opera Sahnesi’nde sahneleniyor.

Gioacchino Rossini’nin henüz 21 yaşında iken bestelediği IL SIGNOR BRUSCHINO’nun librettosu Venedikli şair Giuseppe Maria Foppa tarafından, Alissan de Chazet’nin “Le fils par hasard” (Tesadüfî Oğul) adlı oyunundan esinlenerek yazılmış.

IL SIGNOR BRUSCHINO (Bay Bruskino); yanlış anlaşılmalar, karışan kimlikler, aile kavgaları, peşinden koşulan genç kızlar ve sonunda herkesin gerçek yüzünün ortaya çıkması ile kaçınılmaz mutlu sona ulaşan klasik bir komedi olan eser, değişmeyen ve muhtemelen değişmeyecek olan insan zaaflarını dile getirmekte.

Orkestra Şefi: Alessandro Cedrone/Aytuğ Ülgen

Rejisör: Aydın Buğra Güven

Dekor: Özgür Usta,

Kostüm: Gazal Erten,

Işık Bülent Arslan

Başlıca Roller:

Gaudenzio: Cem Beran Sertkaya, Sofia: Esra Çetiner/Aslı Kıyıcı, Bruschino: (baba) Kamil Kaplan/Çağdaş Koçak, Bruschino: (oğul) Yağmur Bayrakdarlar, Florville: Emre Akkuş/Burak Pektaş, Polisler: Mahir Kat/Çağdaş Koçak, Filiberto: Gürhan Gürgen/Emre Uluocak, Marianna: Ece Aslı İşcan/Begüm Mengü

Tarihler: 8 Mart 2017/Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi

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