07.30 Medyadaki muhaliflerin terör suçlusu sayılması Başkanlık Kararnamesi (BK)’nin imzalanması

08.00 TV kanallarının inşaat şirketlerine satılmasında vergi muafiyeti BK imzalanması

08.30 Basılacak yeni kâğıt banknotlar için portre fotoğraf çekimi

09.00 Hemşire atama BK imzalanması

09.30 Araçlarda bulundurulacak zorunlu lâstik söküm ekipmanı BK imzalanması

10.00 Uganda, Mozambik, Senegal ve Sudan ülkelerine yapılacak gezinin hazırlıkları

10.30 ABD ve Rusya’ya balinalara kötü davranışları nedeniyle nota verilmesi

11.00 Bekçi atama BK imzalanması

11.30 15 Temmuz 2016 günü saat 22.30–24.00 arasında İstanbul Atatürk Hava alanı VİP salonundan geçenlerin telefon görüşmelerin tespiti BK imzalanması

12.00 Muhtarlık ihtiyar heyetleri 445. toplantısına katılım ve hitap

13.00 Odacı atama BK imzalanması

14.00 Parti kongre delegeleri atama BK imzalanması

14.30 16–23 Nisan günlerinin “sesiz devrim haftası” olarak ilânı BK imzalanması

15.00 Askeri tesislerde obeziteye yol açan ürünlerin yasaklanması BK imzalanması

15.30 Kamuda fotokopi makinelerinin kullanım usulleri BK imzalanması

16.00 Resmi törenlerde partililerin kamu yöneticilerinin önünde yer alması BK imzalanması

16.30 Parti mahalle ve sokak temsilcileri atama BK imzalanması

17.00 Gözaltına alınanların stadyumlarda tutulması BK imzalanması

17.30 Kaçak lüks sınıfı araçların kiralama şirketleri eliyle parti örgütlerinin emrine verilmesi BK imzalanması

18.00 30 yaş altı milletvekillerinin katıldıkları oturumlarındaki sürelerin askerlikten sayılması BK imzalanması

18.30 Makam şoförleri atama BK imzalanması

19.00 Tüm TV ve radyo ortak yayınında 20 dile çevrilen “her şey güzel olacak” adlı icraat tanıtım programına katılım

20.30 İstihdam sözü verip işçi çıkarmaya devam eden işverenlerin açıklanması BK imzalanması

21.00 Yarınki gazetelerin ilk sayfa manşetlerinin belirlenmesi

21.30 Bilumum eğlence yerlerinin en geç 23.00’de kapatılması BK imzalanması

22.00 Günlük imzalanan tüm BK’ların birleştirilerek “torba BK şeklinde yayınlanması BK imzalanması

22.30 BK imzalanması işlerinin hızlandırılması için boş BK sayfaları imzalanması

23.00 BK imzasında kullanılan tüm kırtasiyelerde vergi muafiyeti için BK imzalanması

23.30 Maaş ödemeleri için milli borçlanma seferberliği ilân edilmesi BK imzalanması

24.00’de Başkanlık makamında tüm ışıkların söndürülmesi BK imzalanması

Başkanlık kararnamesi imza günleri hayırlara vesile olsun.

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