07.30 Medyadaki muhaliflerin terör suçlusu sayılması Başkanlık Kararnamesi (BK)’nin imzalanması
08.00 TV kanallarının inşaat şirketlerine satılmasında vergi muafiyeti BK imzalanması
08.30 Basılacak yeni kâğıt banknotlar için portre fotoğraf çekimi
09.00 Hemşire atama BK imzalanması
09.30 Araçlarda bulundurulacak zorunlu lâstik söküm ekipmanı BK imzalanması
10.00 Uganda, Mozambik, Senegal ve Sudan ülkelerine yapılacak gezinin hazırlıkları
10.30 ABD ve Rusya’ya balinalara kötü davranışları nedeniyle nota verilmesi
11.00 Bekçi atama BK imzalanması
11.30 15 Temmuz 2016 günü saat 22.30–24.00 arasında İstanbul Atatürk Hava alanı VİP salonundan geçenlerin telefon görüşmelerin tespiti BK imzalanması
12.00 Muhtarlık ihtiyar heyetleri 445. toplantısına katılım ve hitap
13.00 Odacı atama BK imzalanması
14.00 Parti kongre delegeleri atama BK imzalanması
14.30 16–23 Nisan günlerinin “sesiz devrim haftası” olarak ilânı BK imzalanması
15.00 Askeri tesislerde obeziteye yol açan ürünlerin yasaklanması BK imzalanması
15.30 Kamuda fotokopi makinelerinin kullanım usulleri BK imzalanması
16.00 Resmi törenlerde partililerin kamu yöneticilerinin önünde yer alması BK imzalanması
16.30 Parti mahalle ve sokak temsilcileri atama BK imzalanması
17.00 Gözaltına alınanların stadyumlarda tutulması BK imzalanması
17.30 Kaçak lüks sınıfı araçların kiralama şirketleri eliyle parti örgütlerinin emrine verilmesi BK imzalanması
18.00 30 yaş altı milletvekillerinin katıldıkları oturumlarındaki sürelerin askerlikten sayılması BK imzalanması
18.30 Makam şoförleri atama BK imzalanması
19.00 Tüm TV ve radyo ortak yayınında 20 dile çevrilen “her şey güzel olacak” adlı icraat tanıtım programına katılım
20.30 İstihdam sözü verip işçi çıkarmaya devam eden işverenlerin açıklanması BK imzalanması
21.00 Yarınki gazetelerin ilk sayfa manşetlerinin belirlenmesi
21.30 Bilumum eğlence yerlerinin en geç 23.00’de kapatılması BK imzalanması
22.00 Günlük imzalanan tüm BK’ların birleştirilerek “torba BK şeklinde yayınlanması BK imzalanması
22.30 BK imzalanması işlerinin hızlandırılması için boş BK sayfaları imzalanması
23.00 BK imzasında kullanılan tüm kırtasiyelerde vergi muafiyeti için BK imzalanması
23.30 Maaş ödemeleri için milli borçlanma seferberliği ilân edilmesi BK imzalanması
24.00’de Başkanlık makamında tüm ışıkların söndürülmesi BK imzalanması
Başkanlık kararnamesi imza günleri hayırlara vesile olsun.