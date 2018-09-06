Bavyera’yı seçim heyecanı sardı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim tarihinde yapılacak Eyalet Milletvekili Seçimleri için Türk asıllı adaylar seçim hazırlıklarına başladı.

Bavyera’da, Eyalet Meclisi ve bir alt meclis olan 7 bölge temsilcilerini (Bezirkstag) oluşturmak için 14 Ekim tarihinde gerçekleşecek seçimin yanı sıra, çeşitli konularda bazı referandumlar için de oylama yapılacak.

Adaylar çalışmalara başladı

Seçimlere az bir süre kala, partilerinden aday gösterilen Türk asıllı adaylar da seçim hazırlıklarını hızlandırdılar. Adaylar kendi bölgelerinde, halkla birebir diyalog kurarken, onlardan oy istediler.

Tek Türk asıllı milletvekili seçilmişti

Bavyera Eylet Meclisine 2013 yılındaki seçimlerde Nürnberg‘den giren ilk ve tek yabancı olan Türk asıllı milletvekili Arif Taşdelen, seçimler için kullandığı minibüsü ve ilginç fotoğrafı ile adaylar arasında en çok ilgiyi çeken isim olurken, kardeşi Halil Taşdelen’in, de bu seçimlerde Bayreuth kentinden milletvekili adayı olması dikkat çekti.

Türk asıllı adaylar ve bölgeleri ise şöyle;

Milletvekili adayları: SPD: Halen milletvekili olan Arif Taşdelen (Seçim bölgesi 501 – Nürnberg-Nord), Halil Taşdelen (Seçim Bölgesi 403 – Bayreuth), Dr. Atila Karabağ (Seçim Bölgesi 405 – Forchheim) FDP: Bülent Ekrem (Seçim Bölgesi 507 Erlangen-Höchstadt) ve Ümit Sormaz (Seçim Bölgesi 504 Nürnberg-West)

Alt meclis adayları: Bezirkstag- FDP: Seyfettin Karagöl (Seçim Bölgesi 503 Nürnberg-Süd) ile Nilgün Stauch (Seçim Bölgesi 106 München-Pasing) Yeşiller- Grünen-: Buğra Yılmazel (Nürnberg Nord), SPD: Serhat Sevengül (Seçim Bölgesi 102 – München-Bogenhausen).

