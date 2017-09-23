2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Pilot Üsteğmen Burak Abikebahşi Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent’te yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’nde ölümsüzleştirildi.

Şehidin baba ocağının bulunduğu İlkyerleşim Mahallesi’nde hizmet verecek olan Şht. Pilot Üsteğmen Burak Abikebahşi Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve silah arkadaşlarının yanı sıra; CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, CHP İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Batıkentliler katıldı.

Şehit yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı törende kısa bir konuşma yapan baba Murat Abikebahşi “Bugün burada olmak bizim için çok zor, bir o kadar da onur verici. Evladımın aziz hatırasının bu merkezde yaşatılmasını sağlayan Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Vatanı böldürmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız

Yenimahalle’nin Ankara’nın en çok şehit gelen ilçesi olduğunu üzülerek ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Şehit ailelerimizin üzüntüsünü paylaşıyor, belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailelerimiz ile aylar, yıllar sonra karşılaştığımda görüyorum ki onların yüreğindeki ateş ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Allah sabır versin. Bu acılar bitmeli. Herkes aklını başına almalı. Ne pahasına olursa olsun bu vatanı böldürmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan 6 odalı Aile Sağlığı Merkezi içerisinde, 3 poliklinik, 1 emzirme odası, acil yardım odası, 1 aile planlama odası, ve bekleme holü bulunuyor.