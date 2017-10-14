Hükümetimiz, devlet bütçesini denkleştirmek, gelir gider arasındaki farkı kapatmak için vergi üzerine vergi ekleyip, zam üzerine zam yaparken, vatandaş, icralar, hacizlerle uğraşıyor, borca batmış batık vatandaş sayısı her gün artıyor.

Mahkemeler, icralar, hacizler, iflaslar, kredilerini ödeyemediklerinden dolayı alacak takip dosyalarıyla dolup taşıyor. Birkaç rakam:

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, saatte neredeyse binden fazla icra dosyası mahkemelerde açılıyor. Yılbaşından buyana geçen 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla gelen dosya sayısı beş milyon 119 bin. Bu dosyalardan 3 milyon 235 bini karar bağlanmış, bir milyon 883 dosya da inceleme sürecinde, karar bekliyor. Ve sadece Cuma günü aynı zaman diliminde açılan icra dosya sayısı 10 bin 111 adet, geçmişten gelen 11 bin 919 dosya da sonuçlanmış.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bu yılın Ağustos ayı itibarıyla yılın ilk sekiz ayında, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı; kredi borcundan dolayı olanlar yüzde 4.1 artarak 499 bine, kredi kartı borcu olanlar ise 632 bin kişiye ulaştı.

Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı da yine bir yıl içinde yüzde 1,6 artarak 912 bin kişi.

Geçmiş dönemlerle birlikte yine geçen Ağustos ayı itibarıyla toplamda, bireysel krediden dolayı 1 milyon 989, kredi kartlarından 2 milyon 296.4, hem kredi kartı hem bireysel krediden dolayı 3 milyon 102 kişi yasal takibe alındı.

Parasal olarak bakıldığında bankaların takipteki başka deyişle batık kredilerin toplam krediler içindeki payı, tüketici kredilerinde yüzde 2,9, kredi kartlarında ise 7,4.

Merkez Bankası verilerine göre, Ekim ilk haftası itibarıyla tüm bankaların tasfiye edilmeyi bekleyen kredi tutarı bir yıl içinde yüzde 13.2 artarak 54.9 milyar liradan 62.2 milyar liraya çıkmış. Yılbaşından buyana olan artış yüzde 8.44.

Bu rakamların gidişatına bakılırsa batık vatandaş sayısı yılsonuna doğru daha da artacak. Dahası yılbaşından buyana banka borçlarına getirilen yapılandırmalar, taksitlendirmeler de istenilen sonucu vermemiş.

Bu tablonun oluşmasında en büyük faktör, örneğin kredi kartlarında aylık geri tutarının kullanılan kredinin yüzde 40’a çıkarılması. Eğer bin lira kullandıysanız, ödenecek tutar ekstreye 400 lira olarak yansıyor. Üç bin lira maaşınız var, o ay gerekli oldu üç bin lira harcama yaptınız, en az bin 200 lira ödeyeceksiniz. Bu durumda gitti maaşın yarısı. Vatandaş bunu önlemek için küçük tutarlarda tüketici kredisi alıyor, ama bu defa da bunu ödeyemiyor.

Bu oranın eskiden olduğu gibi “makul orana” yüzde 25’e çekilmesi batık vatandaş sayısını önemli oranda azaltabilir.

Şimdi devletimiz kendisi iki yakasını bir araya getirmek için her şeyde artış yapıyor. Ancak neredeyse her 10 hane halkından birinde “batık vatandaş” yaşıyor. Bunlarında varsa maaşları, ücretleri, evleri hacizlidir zaten.

Sayıları 4 milyonu bulan batık vatandaşa bundan sonra yeni vergi zamları yüklesen ne olacak ki? Battı balık yan gider.