DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kerkük Valiliği’nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuru hakkında “Başvuruyu yadırgıyoruz. Bu tür girişimlerin Irak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu Kerkük’ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır” dedi.

Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu’nun Kerkük Valiliği’nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt şöyle:

“Kerkük Valiliğinin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi yönünde bir karar alınması için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyu yadırgıyoruz. Irak anayasası Irak’taki tartışmalı iç idari sınırlarla ilgili olarak izlenmesi gereken süreci tespit etmiştir. Bu süreç işletilmeden Kerkük’ün statüsüyle ilgili olarak yapılacak tek taraflı tasarrufların Irak’taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar vermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Irak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu Kerkük’ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır.”

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