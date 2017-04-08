22 Nisan 1920 gecesi Mustafa Kemal, bir gün sonra dünyaya duyurulacak ulusal egemenliğe dayalı yeni yönetim üzerinde son çalışmaları yaparken arkadaşlarına şunu söylüyordu: “Tüm asker ve sivil makamların başvuracağı en yüce kat Millet Meclis’tir”.

Memleketin kaderine el koyan Meclis, bu sözlerin ağır sorumluluğu altında çalışmaya başlamıştı. Bir yanda milli mücadele örgütleniyor diğer yanda yeni devletin temelleri atılıyordu. İşin ekonomi yanı da konuşuluyordu. Eğer bir devlet kurulacaksa, bu devletin bütçesi, geliri, gideri, vergisi, harcamaları nereye, kim tarafından yapılacağı da esaslara bağlanmalıydı. O günlerde Sivas Kongresi’nden itibaren milli mücadele ve Ankara Hükümeti için malî kaynaklar toplanmaya başlanmıştı ama nasıl, nereye harcandığı bilinmiyordu

Meclis’in açılmasından kısa bir süre sonra bazı milletvekilleri bu konuyu gündeme getirdiler ve “Ankara hükümetinin toplandığı paralar, herhangi bir yasaya bağlı yapılmıyor, usulsüzdür” diye önerge verdiler. Önergede, “senenin (1920) ortasına gelindiği halde yasal dayanaktan yoksun milyonlarca liranın harcandığı, devletin gelirinin giderinin ancak yarısını karşılayacak durumda olduğu, teşkilat ve kadro oluşturulmazsa, maaş, harcırah gibi düzenlemeler yapılmazsa mutlak bir mali bunalımla yüz yüze geleceği” ifade edildi ve “derhal bütçe yapılması” istendi. Milletvekilleri onca karışıklık içinde Mustafa Kemal yönetiminden bir anlamda korkusuzca hesap soruyorlardı.

Tartışmaların büyümesiyle Maliye Vekili Hakkı Behiç Bey’in istifa etti, yerine gelen Ferit Bey hemen bütçe yapmaya başladı. 1920 sonbaharında, sunulan bütçe taslağıyla, Meclis’in açılmasından bu yana geçen süredeki harcamalar, gelirler giderler ortaya koyuldu. Tartışıldı, kabul edildi, ardından 1921 yılı bütçesinin hazırlıklarına geçildi. Yeni bütçe de Şubat 1921 de onaylandı. Harcamaların yüzde 60’a yakını savaş için kullanılacaktı. Bütçe yasasına; toplanan paraların denetime açık olması, kayıt altına alınması, vatandaşa belge verilmesi, Ankara Hükümeti’nin bilgisi dışında para toplayanların şiddetle cezalandırılması maddeleri de eklenmişti.

Böylece “bütçesiz devlet olmaz, bütçe olacaksa da bunu Meclis onaylar” ilkesini Cumhuriyetin temellerine çakanlar, bir konu daha hassasiyet gösterecekti. Sonraki iki yılın bütçe görüşmeleri “açıklar çok büyük, kaynaklar yetersiz. Bu durum Ankara’yı güçsüz gösterebilir, halkın moralini bozabilir, milli mücadele kesintiye uğrar” gerekçeleriyle gizli oturumlarda yapılacaktı. Tarihçilere göre bütçe görüşmeleri günlerce sürmüş ve şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

Yaşanan günlere bakınız: bir yanda Anadolu’nun yer yanında kurtuluş mücadelesi veriliyor, Meclis de bu mücadelenin gelirlerini ve harcamalarını kuruşu kuruşuna sorguluyor. Üstelik Mustafa Kemal bu tartışmalara hiç katılmıyor. Bir emirle istediği bütçeyi istediği şekilde çıkarabilecek güçteki Mustafa Kemal, “hayır, halkın Meclisi, halkın parasının harcanmasına karar verecek. Ulusal egemenlik böyle tesis edilir” diyor.

Şimdi “hem vatanı kurtaracağız, hem de devlet kuracağız, bu yoklukta üç beş kuruşu nasıl bulacağız, nereye, nasıl harcarız” diye günlerce konuşulan, “bütçesiz devlet olmaz, bütçe Meclis’in işidir” denilen günlerden bugünlere gelmişiz.

1920’den buyana Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçeleri hep Meclis onayından geçti. Milletvekilleri, nereden gelir sağlanacağını, gelirlerinin nasıl harcanacağını hep tartıştılar, kimi zaman kavga ettiler, sonunda karara bağlayıp, onayladılar. Ayrıca tüm dönemlerde, Cumhurbaşkanlarına bütçe yasasını veto etme, bir daha görüşülsün diye Meclis’e geri gönderme yetkisi hiçbir zaman verilmedi.

Yüz yıla varan bir demokrasi, yönetim, sistem, rejim geleneği, kuralı, alışkanlığı 16 Nisan’da değiştirilmek isteniyor. Referandumda eğer evet oyu çıkarsa devletin bütçesi “tek adam” tarafından belirlenecek ve onay için Meclis’e gönderecek. Meclis de hiçbir şekilde detayına inmeden, itiraz etmeden, “burası şöyle olsun, şu alana daha fazla yatırım yapalım, buraya para harcayalım” demeden, “Cumhurbaşkanına hesap sormadan” görüşmeler yapacak, sonra da onaylayacak. Süreç bu kadar olacak.

Haa, oldu ya Meclis onay vermedi mi, tek adam “keyfiniz bilir” diyerek tek imzayla, bütçesini kararname yoluyla yürürlüğe sokabilecek. Meclis diğer yıllarda da direniyor mu, tüm rakamlara ekle yüzde 10 artış, bas kararnameyi, bütçe yürürlüğe girsin. O zaman 600 milletvekiline, en asli görevi bütçe yapmak olan Meclis’e ne gerek var? Hatta bütçeye ne gerek var!. Maaşlar dışında tüm işleri bir yanda örtülü ödenek diğer yanda varlık fonuyla yap, memleket yürüsün. Dönem “keyfiyet benim, ben yaptım oldu dönemi” olacak.

23 Nisan 1920 ruhu hayırlara vesile olsun.

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