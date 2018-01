Soğuk havalar kendini iyice hissettiriyor. Bazı bölgelerde sıcaklık sıfırın altında seyrediyor. Birçok ilimize de kar düştü. Karla birlikte dondurucu soğukta vatandaşları zor durumda bırakıyor. Ankara ayazı ise diğer soğuklara benzemiyor. Vatandaşı canından bezdiriyor.

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde buzlanma görünmez kazalara davetiye çıkarıyor. Dondurucu soğuklar özellikle karasal iklimin yaşandığı kentlerimizde buzlanmaya neden oluyor. Eriyen kar, yağan yağmur sıfırın altına düşen havada dona neden oluyor. Bastığımız her nokta buzlandığı için tehlike her an yanıbaşımızda. Özellikle Ankara ayazı buzlanmanın bir numaralı dostu.

Çoğu zaman dikkat etmediğimiz ya da görmediğimiz buzlanma ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Meşhur Ankara ayazı, dondurucu soğuğunun yanı sıra, buzlanmaya da yol açmasından dolayı hem araçları hem de yayalar için ciddi bir tehdit unsuru. Bu nedenle yürüdüğümüz yollar, kaldırımlar kış ayı boyunca tehdit olmaya devam edecek.

Hem araçlar açısından hem de yayalar açısından tehdit içeren bu durumu en az riske indirebilmek ise bizim elimizde. Kullandığımız her yolu buzlanma riskinin olabileceği bilinciyle dikkatli bir biçimde kullanırsak tehditleri en alt seviyelere çekmiş oluruz.

ANKARA’NIN DONDURUCU AYAZI

Yurdumuz dört mevsimi yaşayan bir ülke. Her türlü iklim çeşidinin bulunduğu topraklarımızın bir yanında kar yağarken diğer bir tarafında bahardan kalma havalar yaşanıyor.

Ankara bulunduğu konum itibariyle karasal iklimi iliklerine kadar hisseden bir şehir. Bu durum yaz aylarının aşırı sıcak yaşanmasına neden olurken kış aylarının ise çok soğuk yaşanmasına sebep oluyor.

Bu iklim şartları karasal iklim yaşayan her bölgede görülebilir. Ancak Ankara’ya has bir ayaz vardır ki bu soğuğu bilmeyen yoktur. Bu dondurucu hava kış aylarında bastığınız her yerin buz olmasını neden olur. Soğuk, vücutta adeta jilet etkisi yaratıyor. Ankara ayazı, dışarıda uzun süre kalınması durumunda yüz mimiklerinin zor hareket ettirilmesine, ellerin hissedilmemesine neden oluyor.

Ankara ayazı kimine göre bir simge olmuştur. Şairler Ankara’ya yağan karı, ayaz havasını şiirlerinde, şarkıcılar şarkılarında anlatmıştır. Ancak edebiyat evreninden gerçek dünyaya döndüğümüzde bu soğuk ısınma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

SARKITLARA DİKKAT

Buzlanma görünmez kazalara davetiye çıkartıyor demiştik. Bu tehditlerden biri de çatı kenarlarında oluşan sarkıtlar. Hava ısınmaya başladığında bir anda yere düşen sarkıtlar ciddi yaralanmalara hatta ölüme bile neden olabilir. Bu yüzden sarkıtları kontrollü bir biçimde kırarak bulunduğumuz ortamı güvenli bir hale getirmek kendi elimizde.