Basmane master öğrencilerine ders oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Durmaz, Mimarlık yüksek lisans programı öğrencileriyle birlikte, tarihsel dokusunun yanı sıra mültecilere de ev sahipliği yapan Basmane’nin nasıl dönüştüğünü, nasıl dinamikler oluştuğunu incelemeye başladı.

İzmir’de mülteci sorunlarına sadece devlet, yerel yönetimler, dernek ve gönüllü kuruluşlar değil, akademisyenler de ilgi gösteriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Durmaz yüksek lisans öğrencileri ile Basmane’de incelemelerde bulundu.

Mimarlık yüksek lisans programı kapsamındaki çalışmalarda, Basmane’nin tarihsel gelişimi olduğu kadar, mültecilere ev sahipliği yapan zengin fakat bakımsız kalmış mimarisi, kentsel çevre dokusu, bu süreçte hem kentliler hem de mülteciler tarafından nasıl dönüştürüldüğü, kent mekanları paylaşılırken nasıl dinamikler oluştuğu araştırılmaya başlandı. Semtte mültecilerin yaşadığı sokaklardaki eski İzmir evlerinin de aralarında bulunduğu tarihi yapılar da gezildi.

İzmir ve kentleşme yüksek lisans dersinin koordinatör hocası Yrd. Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, bu ders bazında yapılan çalışmalarının sonuçlarını 2017 Nisan ayında ABD’de Boston’da yapılacak olan Amerikan Coğrafyacılar Birliği’nin mülteciler ve kent ile ilgili panelinde sunacaklarını söyledi. Öner, “Böylece İzmir’in mültecilere ev sahipliği yaparken ne kadar önemli bir nokta olduğunu da yabancı araştırmacılarla paylaşmış olacağız” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...