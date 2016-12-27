Basmacı’dan sertifikalı tohum eleştirisi

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 2018’de tarımda sertifikalı tohumların kullanılacak olması ve sertifikalı olmayan tohumlara destekleme verilmeyeceği kararını eleştirdi. Basmacı, “Yine birilerine para kazandıracak ve üreticinin içinde bulunduğu darboğazda boğulmasına neden olacak adımlar atılıyor” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı mazot, gübre, girdi maliyetli ana kalemler olmak üzere borç ve icra yükü altında ezilen çiftçi ve üreticiye hükümetin bir darbe daha vurma hazırlığında olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “2018’de tohumlar sertifikalı olacak” açıklamasını değerlendiren Basmacı, kararın, aralarında pembe domates ve deli bezelyenin de olduğu yerel türleri doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, “Yine birilerine para kazandırmak ve üreticiyi içinde bulunduğu darboğazda boğulmasına neden olacak adımlar atılıyor” dedi.

Kararla yerel tohumların ekiminin engellenmesi durumunda üreticilerin elinde bulunan yerel tohumların kayıplara karışma tehlikesi olduğunu öne süren Basmacı, “Kayıt altında olmayan Ayaş domatesi, deli bezelye, Urla börülcesi, pembe domates ve birçok yerel çeşit artık ekilemez olacak. Bu proje düşünce aşamasında olsa da yereli yaşatmak için belli maddeler konularak düzenleme yapılmalıdır. Köylümüzün elinde çoğaltılan tohumlar var. Tarım Bakanlığı’nın bu tohumları toplayıp çoğaltımını üstlenmesi gerekiyor. Bu olmazsa tohumu büyük firmaların tekeline teslim edip yerel tohumu bitirmelerine seyirci kalabiliriz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’nin (TSÜAB) düzenlediği tohum çalıştayında, 2018’den itibaren sertifikalı tohum kullanmayan çiftçiye destek verilmeyeceğini açıklamasını da eleştiren Basmacı, köylünün birilerinin tekeline muhtaç edileceğini de savundu.

Basmacı, “Bu uygulama hayata geçerse, ekonomik sıkıntılar altında ezilen ve çoğu ekim zamanında birbirinden tohum alarak sonraki yıl tohumları iade eden üreticimizin durumu daha da içler acısı hal alacaktır. Öyle zannediyorum ki, yine birilerine para kazandıracak ve üreticinin içinde bulunduğu darboğazda boğulmasına neden olacak adımlar atılıyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu konuda da farklı görüşlere itibar etmeyip oldubittiye getirilmesinden endişe ediyorum” dedi.

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