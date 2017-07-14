Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol boyu otoparklarda yeniden paralı uygulamayı başlatıyor. Kameralı el terminalleriyle kontrol edilen ve ilk pilot uygulaması Beypazarı’nda gerçekleştirilen “ANPARK” otopark sistemi, merkezde 17 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak Rüzgarlı Caddesi’nden başlatılıp, kent geneline yaygınlaştırılacak.

Belediye Meclisi’nde geçen ay karar altına alınan karar doğrultusunda, “ANPARK” adı verilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTAŞ’ın koordinasyonunda yürütülecek sistemle, Başkent’te otopark alanları tek elden yönetilip, suiistimale izin vermeyecek şekilde kayıt altına alınacak.

Teknik hazırlıkları uzun süredir devam eden yeni sistemin pilot uygulamasına, Beypazarı İrfan Gümüşel Caddesi’nden başlandı. Ankara kent merkezindeki ilk uygulama ise Rüzgarlı Caddesi’nde 17 Temmuz’da başlayacak. Bu amaçla, Rüzgarlı Caddesi’ne, gelişmiş güvenlik kameraları ve otopark fiyat tarifeleri yerleştirildi.

KARABUDAK: “DÜZENSİZLİK PROBLEM GETİRDİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankara’da otopark konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için Zabıta Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ile BELTAŞ’ın çalışma başlattığını belirterek şunları söyledi:.

“Düzensizlik, her zaman problem doğurur. Her ne kadar biz sokaklarda otopark parası aldırmasak da bu bir düzensizlik haline gelip, hem sokaklarda parklanmadaki problemler, hem de trafik problemleri ön plana çıktı.

ANPARK otopark sisteminin çağdaş, kurumsal bir sistem olması için bütün imkanlar seferber edildi.Yeni uygulamada, Büyükşehir BELTAŞ görevlileri, merkez tarafından takip edilecek kameralı el terminalleriyle, park eden araçları kayıt altına alacak. Sistem, görevlilerin suiistimaline de izin vermeyecek şekilde geliştirildi. Sistem, Büyükşehir Belediye Meclisi ve UKOME kararları doğrultusunda, Ankara’daki tüm yol boyu, açık ve kapalı otoparklara kalite ve standart getirecek.”

Zabıta Daire Başkanı Karabudak, 17 Temmuz Pazartesi günü Rüzgarlı Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak otopark uygulamasının, daha sonra yoğun park taleplerinin olduğu caddelerden başlanarak kent geneline yayılacağını bildirdi. Karabudak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce geçen ay belirlenen otopark fiyatlarının da standart olduğuna dikkat çekerek, “Özel işletmeler de bu fiyat tarifelerine ve kurallara uymak zorunda” uyarısında bulundu.

-EL TERMİNALİ KULLANILMASI ZORUNLU OLACAK

Belediye Meclisi’nde geçen ay alınan karar doğrultusunda, otoparklarda süre kargaşasına son vermek için otopark görevlilerince el terminali kullanılması, araç otoparktan ayrıldıktan sonra, gün içinde farklı bir saatte gelmesi durumunda yeniden ücretlendirilmesi, otopark çalışanlarının, özellikle trafik polislerinin kullandığı ikaz yeleklerine benzer tek tip kıyafet giymesi ve vatandaş tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde kimlik bilgilerinin yer aldığı yaka kartı takması zorunluluğu getirilmişti.

-TARİFELER, MECLİS KARARIYLA BELİRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayında, yol boyu, açık ve çok katlı ve kapalı otoparklarda tüm araçlar için uygulanacak fiyat tarifesini, şu şekilde belirlemişti:

-Yol Boyu Otoparklar Fiyat Tarifesi:

0-15 dakika arası: Ücretsiz

15 dakika -1 saat arası: KDV dahil 5 TL

1 saat – 2 saat arası: KDV dahil 7 TL

2 saat – 4 saat arası: KDV dahil 9 TL

4 saat – 8 saat arası: KDV dahil 12 TL

8 saat – 24 saat arası: KDV dahil 15 TL

-Açık Otoparklar Fiyat Tarifesi:

0-1 saat arası: KDV dahil 5 TL

1 saat- 4 saat arası: KDV dahil 7 TL

4 saat- 8 saat arası: KDV dahil 10 TL

8 saat- 24 saat arası: KDV dahil 15 TL

-Çok Katlı ve Kapalı Otoparklar Fiyat Tarifesi:

0-1 saat arası: KDV dahil 7 TL

1 saat – 4 saat arası: KDV dahil 9 TL

4 saat – 8 saat arası: KDV dahil 12 TL

8 saat – 24 saat arası: KDV dahil 15 TL