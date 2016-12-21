Başkent’te karla yoğun mücadele

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışına karşı etkili mücadelesini sürdürüyor.

Ankara’nın merkez ve çevre ilçeleri de dahil toplam 25 ilçesinde kar yağışına karşı 3 bin personel ve 832 araçla mücadele edildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarında, merkezde ve yüksek noktalarda kar yağışı ihtimaline karşı bekleme yapan karla mücadele araçlarıyla (unimog) yağışının başlamasıyla anında müdahalede bulunuldu.

Kar yağışının aralıksız olarak sabaha kadar devam etmesi üzerine vardiya halinde çalışan toplam 3 bin personel ve 832 aracın tamamıyla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ana arter ve caddeleri trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, “Toplam 3 bin personel ve 832 araçlık filomuzla kar yağışına karşı etkin mücadele ettik.

Dün gece toplam 2 bin personelle Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sabah saatlerinden itibaren ise 1000 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

KAPALI CADDE VE BULVAR YOK

Kar yağışının gece boyunca Ankara genelinde aralıksız devam ettiğini, sabah saatlerinden itibaren ise aralıklarla yağışın sürdüğünü söyleyen Vedat Üçpınar, “Sabaha kadar aralıksız yaptığımız çalışmalarla, Başkent’te trafiğe kapalı ana cadde ve bulvar bırakmadık. Ancak karın aralıksız yağması ve ilçe belediyelerin sorumluluğunda olan bazı sokaklarda karla mücadele çalışmalarının etkili yapılamaması nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı” diye konuştu.

Vatandaşlara toplu taşım araçlarını kullanmalarını öneren Vedat Üçpınar, araçlarda ise mevsim koşullarına uygun lastik kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

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