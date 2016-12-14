Başkent’te karla mücadele

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerde yağan karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, şehir merkezinde de bu akşam beklenen kar yağışına karşı, ekipler hazır bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu sabah Çamlıdere, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Haymana ve Bala ilçelerinde yoğun olmak üzere çevre ilçelerin yüksek noktalarındaki kar yağışına karşı mücadele çalışmaları yapıyor.

Çevre ilçelerde kar yağışı olan yerlerde ekipler araçlarla bir taraftan kar küreme çalışması yaparken, diğer taraftan da buzlanma ihtimaline karşı yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, bugün kar yağışının şehir merkezinde de etkili olmasının beklendiğini ve bu nedenle 50 aracın, anında müdahale için şehrin yüksek noktalarında hazır bekletildiğini söylediler.

Yetkililer, kar yağışının başlamasıyla birlikte, tüm karla mücadele araçlarının ve ekiplerin, karla mücadele çalışması yapacağını söylediler.

Başkent’te trafiğin aksamaması, ana arter ve caddelerin açık tutulması için gerekirse sabaha kadar çalışmaların devam edeceğini bildiren yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 832 araç ve 3 bin kişilik personelle, karla mücadelede Türkiye’nin en güçlü filolarından birine sahip olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için 3 vardiya halinde 7/24 görev başında olduklarını belirttiler.

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