Başkent’te bir zamanlar pis kokular yayan ve halk sağlığını tehdit eden Mamak Çöplüğü’nün, Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilitasyonunun ardından, çevre ilçelerdeki çöplükler de artık tarihe karışıyor.

Büyükşehir, 7 ilçede yaptığı katı atık transfer istasyonlarıyla vahşi depolamaya son vererek, 5 aydır çöpleri, Mamak ve Sincan’da bulunan modern geri kazanım tesislerine taşıyor. Kalan 7 çevre ilçenin çöpü de bu yıl içinde bu tesislere taşınmaya başlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ilçelerin en büyük sorunlarından birinin vahşi çöp depolama yöntemi olduğunu belirterek, “Bu yöntem, her yerde olduğu gibi ilçelerimizde de halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından çok ilkel bir yöntem. Görsel bakımdan da son derece çirkin. Biz de bu nedenlerle tüm ilçelerimizdeki çöpleri kaldırıp ilkel depolamayı bitiriyoruz” dedi. İşletme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle her ilçeye yeni bir bertaraf ve enerji üretim tesisi yapılmasının zor olduğunu ifade eden Başkan Gökçek, bu sorunu, Ankara’da Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya standartlarında kurulan Mamak ve Sincan Çadırtepe katı atık bertaraf tesislerinde çözmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Başkan Gökçek, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı’nın 1 yıllık teorik ve arazi çalışmalarının sonunda, 14 ilçeye katı atık transfer istasyonu yapılmasına karar vermelerinin ardından; Bala, Beypazarı, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı’daki istasyonların kurularak 4-5 ay önce hizmete girdiğini, Elmadağ’daki tesisin inşaatının da sürdüğünü anlattı.

-TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK PROJESİ…

Başkan Gökçek, yapılacak diğer istasyonlar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Akyurt, Ayaş, Çamlıdere, Güdül, Haymana ve Kalecik’te ise Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğümüzün etüt çalışmaları devam ediyor. Kimi yerde araziyi kamulaştırıyoruz, kimi yerde Hazine’den araziyi satın almak için girişimde bulunuyoruz. Daha sonra da tesisleri kuracağız. 2017 yılı içinde, Şereflikoçhisar ve Evren dışındaki ilçelerin çöpünü, merkezdeki Sincan ve Mamak’taki merkezlerimize aktarmaya başlamış olacağız. Şereflikoçhisar’da ise düzenli depolama alanı olduğu için çöpünü taşımıyoruz. Bu çöp transfer yöntemi, Türkiye’de bu kadar büyük çapta yapılmış ilk ve tek projedir.”

-“GÜNLÜK ORTALAMA 375 TON ÇÖP TAŞIYORUZ”

Hizmete giren ilçelerdeki tesislerden, 4-5 aylık süre içinde bugüne kadar toplam 60 bin ton çöpü, merkezdeki tesislere taşıdıklarını belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Günlük ortalama 375 ton çöp taşıyoruz. Şu an aktif olan istasyonlarda 8 çekici TIR ve 14 dorseyle çalışıyoruz. Tüm tesisler faaliyete girdikten sonra, 14 çekici TIR ve 26 dorseyle hizmete devam edeceğiz. Tamamlayacağımız tesislerimizle, başlangıç itibariyle 550 ton, daha sonra da 750 tona kadar çıkacak kırsal bölgelerin çöpünü Ankara’ya taşıyacağız. Toplanan 1 ton çöpten, ortalama 0,08 megawatt elektrik enerjisi üretiliyor. Çöpün yüzde 50’si fermantasyon tesisinde değerlendirilirken, yüzde 45’i depolanıyor, yüzde 5’i ise geri dönüşümde kullanılıyor. Toplanan çöpün yüzde 50’sinden enerji elde edilmiş oluyor. Bu istasyonların en büyük avantajı, Kızılcahamam gibi Ankara’nın doğal güzelliklerinin bol olduğu ilçelerimizde, doğaya artık çöp bırakılmayacak olması.”

-“AR-GE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven de çöplerin transfer edildikten sonra Mamak ve Sincan Çadırtepe’deki tesislerde düzenli şekilde işlendiğini kaydederek, “Transferini sağladığımız çöplerden, enerjinin yanı sıra gübre üretimi yapılıyor, seralarında sebze, meyve, orkide yetiştiriliyor. Bunların hepsi, çöplerden kazandığımız değerler” dedi.

Çöp transferiyle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettiğini de bildiren Güven, şöyle devam etti:

“Bundan sonra daha çok çöpü, daha verimli şekilde, daha az emisyon üreterek, Ankara’daki merkezlerimize taşıyıp, daha sürdürebilir çözümler getirmek üzerinde çalışıyoruz. Bu yönde ekibimizle birlikte, üniversitelerden, akademisyenlerden destek alıyoruz.”

-İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA MEMNUN…

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları değerlendiren Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk ve Polatlı Belediye başkanları da ilçelerindeki çöplük sorunlarının çözülmesinden dolayı memnun kaldıklarını söylediler. Başkanların bu konudaki görüşleri şöyle:

-Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney:

“İlçemizin 102 yıllık bir geçmişi var ve 102 yıldır çöplük sorunuyla karşı karşıya… Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli çalışmasından sonra, her gün ortalama 25 ton evsel atık, ilçemiz dışına taşınıyor. Yaklaşık 5 aylık süre içinde ilçemizden taşınan çöp miktarı 3 bin tondan fazla. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ekibine, bizim için böylesine önemli olan bir sorunu çözmesinden dolayı teşekkür ediyorum.”

-Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya:

“Çöplerin ilçe dışına çıkartılarak, ilçedeki çöplük alanlarının kaldırılması, çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir çalışma. İlçemizde yapılan istasyonda yürütülen çalışmalar, hiçbir problem olmaksızın işliyor. Nüfusumuzun fazla olması nedeniyle de ilçemizden, merkezdeki depolama alanlarına günlük 100 ton çöp taşıması yapılıyor. Bu zamana kadar ilçemizden 13 bin tondan fazla çöp taşınarak dönüşümü yapıldı. Yapılan bu denli önemli projeler arasında ilçemizin de olduğunu görmek, bizleri mutlu ediyor. Sayın Başkanımız Gökçek’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan:

“Artık çöplerimiz, ilçemizdeki çöplüğe dökülmüyor. Kamyonlara toplanan çöpler transfer merkezinde katı atık nakil aracımıza yüklenerek Sincan’a götürülüyor. Mevcut Beypazarı Çöplüğü’ne taşıma işleminin durmasıyla birlikte, eski çöplüğü de kaldırarak, yerine dev bir rekreasyon alanı yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi bu sorunu da bu şekilde çözdüğümüz için mutluyuz. Bu uygulamada bizlere büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne, Beypazarlılar adına buradan teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan:

“40 yıldan beri, Tahtayazı Yolu üzerinde TOKİ evleri karşısında bulunan alanı, vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıyorduk. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız Katı Atık Transfer İstasyonu’yla, günlük 110 tonluk çöpümüz, hiç yere düşmeden Mamak’a taşınıyor. Böylece 40 yıldan beri çöplük olarak kullanılan o bölge, hem sinekten hem de pis kokudan arınmış olacak. İlçemize yapılan destek ve çalışmalardan dolayı Melih Başkanımıza ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ederim.”

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