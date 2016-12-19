Başkent’te gol yağmuru

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: “Bu sahada oynamak tamamen mücadelenin ruhuna aykırı”

Sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, müsabakanın zorluğunu herkesin bildiğini belirterek, “Saha şartları ve Galatasaray’ın performans gelişimi bu müsabakanın favorisi olarak Galatasaray’ı gösterilebilirdi. Ama maç başladıktan sonra oyuna hakim olan, oyunu isteyen, sahanın her alanında başarılı olan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Galatasaray’ın büyük takım reflekslerini göstererek 2 gol atması büyük takım olduğunu gösteriyor. Bizim de artık bir süreci geçtiğimizi düşünüyorum. Bu gollere karşı biraz daha dirençli olmalıyız. Kolay gol yemeden müsabakaları geçmemiz gerekiyor. Şu anda 29’uncu maçı oynamış olan oyuncularımla gurur duyuyorum. Onların bu maçta gösterdikleri fiziksel performans değerlerine baktığımızda 10 oyuncumuzun 10 binin üzerinde koştuğunu söylersek onları takdir etmemek mümkün değil” diye konuştu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: “Bu kadar gol kaçırıp berabere bitirmek acı veriyor”

Akçay, müsabakalarda bu kadar gol kaçırıp berabere kalmanın acı verdiğini ifade ederek, “Oyuncularınıza bu golleri kaçırdığı için bir sitemde bulunamazsınız. Çünkü iyi niyetli ve gayretli olan bir ekibe sahipsiniz. Gol vuruşları konusunda çalışacaksınız. Hareketli toplarda, yerden ya da yüksekten, bir şekilde kontrol sonrası vuruşa yönelik çalışmalar yapmak zorundasınız. Oyuncunuzu böyle bir takım tekrarlarla geliştirebilirsiniz. Gol, Allah’ın ayrıca bir insana verdiği bir kabiliyet. Çünkü gol atabilmeniz için birkaç tane değeri bir araya getirmeniz lazım. Gol atmak farklı bir şey ve biz buna çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...